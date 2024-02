Ovidiu Burcă a sărit în apărarea conducerii lui Dinamo: "Pentru mine e de înţeles". Explicaţia fostului antrenor al "câinilor" - Antena Sport

Reclamă

„Lucrurile astea la noi capătă o dimensiune atât de mare. Pentru mine sunt de înțeles, pentru că Eugen Voicu e un om care încă învață ce înseamnă Dinamo, ce înseamnă fotbalul. Așa cum îl cunosc eu, buna-credință nu i-o poți pune la îndoială.

Totuși, aș analiza mai mult ce a livrat din punct de vedere organizatoric și financiar și mai puțin poza asta. Într-adevăr, poate că e o eroare de marketing, dar Voicu nu poate fi acuzat sub nicio formă că face niște lucruri în cunoștință de cauză.

Reclamă

E la început în fenomen, în viața clubului, probabil ar fi trebuit să aibă pe cineva pe lângă el să îl învețe ce e bine să facă și să nu, din punct de vedere al imaginii și comunicării. Trebuie ținut cont că a fost o fotografie făcută pentru uz personal”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit digisport.ro.

Cornel Dinu i-a făcut praf pe conducătorii lui Dinamo, după pozele făcute cu trofeele câştigate de CFR Cluj

Cornel Dinu, una dintre marile legende ale lui Dinamo, a comentat imaginile şi nu i-a menajat deloc pe cei din conducerea lui Dinamo. Acesta a declarat că nu îl mai miră nimic la cei care conduc destinele clubului şi că nu vede un viitor strălucit cu aceştia, chiar dacă antrenorul Zeljko Kopic îi dă speranţe:

„Deziluzionant. Cu toate că nu mă mai miră nimic. Am mai spus-o, ce rost ar mai avea s-o repet?, așa este când dai briciul la maimuțe. La asta s-a ajuns la Dinamo. Am tot semnalat, ce pretenții să ai?!

Reclamă 4 / 0/3

Și antrenorul ăsta (n.r. Zeljko Kopic) îmi face impresia că este priceput, dar cu asemenea conducători… Ăsta e război, nu se câștigă doar cu antrenorul”, a declarat Cornel Dinu, potrivit gsp.ro.

Cine va castiga Liga Campionilor in acest sezon? Manchester City Real Madrid Inter Milano PSG Bayern Munchen Barcelona Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...