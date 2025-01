Ovidiu Burcă transferă de la Dinamo şi Rapid! Două mutări oficializate de Oţelul, într-o singură zi - Antena Sport

Ovidiu Burcă, în timpul unui meci / Facebook Dinamo Oţelul a oficializat două transferuri, într-o singură zi. Oficialii de la Galaţi s-au înţeles cu Dinamo şi cu Rapid în privinţa lui Ahmed Bani, respectiv Alexandru Stan. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ovidiu Burcă a preluat-o pe Oţelul în această iarnă, după ce Dorinel Munteanu a plecat de pe banca gălăţenilor. În primul meci din 2025, Oţelul se va duela cu Petrolul. Ovidiu Burcă transferă la Oţelul de la Dinamo şi Rapid Dinamo a renunţat definitiv la Ahmed Bani. Mijlocaşul de 22 de ani a semnat un contract pe o durată de doi ani şi jumătate cu Oţelul. Ahmed Bani a fost crescut de Dinamo şi va juca în premieră la o altă formaţie, după cinci ani şi jumătate petrecuţi la prima echipă a „câinilor”. „Unul dintre cele mai mari talente din ultimii ani ale fotbalului românesc, mijlocașul ofensiv Ahmed Bani, internațional Under 21, a devenit pentru cel puțin doi ani și jumătate jucător al Oțelului. Clubul nostru i-a obținut transferul definitiv de la Dinamo București”, a anunţat Oţelul, pe site-ul oficial. Reclamă

De cealaltă parte, Oţelul l-a prezentat oficial şi pe Alexandru Stan. Atacantul a fost împrumutat de la Rapid, până la finalul sezonului.

„SC Oțelul Galați a obținut astăzi semnătura talentatului atacant Alexandru Stan, venit de la FC Rapid 1923 București sub forma unui transfer temporar până în vara acestui an. Noul vârf oțelar este internațional Under 20 al României”, au transmis cei de la Oţelul, tot pe site-ul oficial al clubului.

Ovidiu Burcă, prima reacţie după ce a semnat cu Oţelul

Ovidiu Burcă a oferit o primă declaraţie după ce a devenit antrenorul formaţiei Oţelul Galaţi. Burcă o preia pe Oţelul după ce Dorinel Munteanu şi-a dat demisia de la formaţia pe care a dus-o din Liga a 3-a în Liga 1.

