"Parizer mănânci, parizer joci!" Ironie necruţătoare după ce Rapid a fost umilită de CFR Cluj - Antena Sport

Reclamă

Dan Şucu, savuros după momentul în care a mâncat parizer alături de fanii Rapidului

Dan Şucu a oferit un răspuns ferm atunci când a fost întrebat de ce a mâncat parizer alături de fanii Rapidului. Acesta a transmis că îi place foarte mult parizerul, dezvăluind că îl consumă încă din perioada comunismului.

De asemenea, Dan Şucu a transmis un mesaj dur şi pentru contestatari, mărturisind că el nu a simţit că se „coboară” atunci când a ales să mănânce alături de fanii echipei pe care o patronează.

Reclamă

„De ce am mâncat parizer pe capotă? Simplu, pentru că îmi place. Cred că 75% dintre români iubesc parizerul. Eu mâncam parizer încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci 100 de grame costa 1,8 lei.

Este delicios și o să mănânc parizer toată viața. Așa cum cred că majoritatea românilor savurează aceste fel de mâncare atât de simplu, atât de popular și atât de gustos.

Nu consider că m-am coborât cu nimic că am mâncat parizer alături de fani. Din contră, asta înseamnă normalitate. Până la urmă toți suntem oameni, indiferent de unde provenim, indiferent de câți bani am reușit să facem în viață sau ce statut avem.

Reclamă 4 / 0/3

Mi-a făcut plăcere să mănânc parizer și o să fac asta de multe ori de-acum încolo. Parizerul e unul dintre bucatele mele favorite. Este pur și simplu delicios. Faptul că am mâncat parizer înseamnă că suntem niște români simpli care ne-am adunat în jurul unei capote sau mese pentru a împărtăși aceeași bucurie, fotbalul, și aceeași iubire, iubirea pentru Rapid”, a declarat Dan Şucu, conform fanatik.ro.

Se întoarce Dan Petrescu la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...