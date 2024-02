Patronul din Liga 1 care a cerut să nu mai fie arbitrat de Istvan Kovacs: "Am trimis un act. E timpul să se întâmple ceva" - Antena Sport

Reclamă

„Am trimis un act prin care am cerut ca, dacă nu este necesar, să nu mai fie delegat la meciurile noastre. Am primit un răspuns că se vor analiza fazele, dar am rămas cu răspunsul.

Ar fi timpul să se întâmple ceva, dar eu cred ca vom rămâne cu actul respectiv. Din păcate, nu avem ce să facem”, a declarat Laszlo Dioszegi, la digisport.ro.

Chiar dacă Istvan Kovacs a fost criticat în mai multe rânduri în ultima perioadă după meciurile din Liga 1, arbitrul din Carei a fost delegat în urmă cu câteva zile la partida dintre Inter şi Atletico Madrid, din optimile de finală ale UEFA Champions League.

Istvan Kovacs a încălcat regulamentul în Inter – Atletico Madrid 1-0

Istvan Kovacs a încălcat regulamentul în timpul meciului Inter – Atletico Madrid. Analistul Radio Marca, Pavel Fernadez a atras atenţia unui aspect mai puţin întâlnit în fotbalul mondial.

Delegat la unul dintre cele mai tari meciuri din optimile Ligii Campionilor, Kovacs nu a ţinut cont de Legea 5 din regulamentu arbitrilor atunci când a ales să intre pe teren cu un lanţ la gât.

„Ce frumos este lanțul lui Istvan Kovacs…”, a fost mesajul lui Fernandez, pe reţelele de socializare. Reacţiile fanilor au fost împărţite, unii fiind de partea românului. „Arbitrilor de centru și altor oficiali de pe teren le este interzis să poarte bijuterii sau orice tip de echipament electronic, inclusiv camere de filmat”, se arată în Legea 5.

