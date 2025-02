Paul Papp, după ce a primit al 9-lea cartonaş galben în 21 de partide: "Nu atac jucătorii cu talpa" - Antena Sport

Paul Papp va rata marele meci cu FCSB, după ce a încasat al 19-lea cartonaş galben în 21 de partide din acest sezon. Papp dă vina pe istoricul său şi spune că nu este un jucător agresiv.

Paul Papp şi-a turnat şi cenuşă în cap pentru înfrângerea de la Farul şi spune că este vina exclusiv a jucătorilor.

Paul Papp nu va juca în meciul cu FCSB

„E dureros că am pierdut puncte, mergem mai departe, nu avem timp să plângem. Am nouă galbene din păcate, cred că unele mi se acordă foarte uşor prin prisma istoricului pe care îl am. Niciudecum nu sunt un jucător agresiv să atac jucătorii cu talpa. Din două faze ne-au dat două goluri, nici noi nu ne-am creat multe ocazii. Am ratat o şansă de a lua puncte. Faza din minutul 87 ne-a costat un punct sau cele 3 puncte. Trebuie să lucrăm mai mult, suntem jucători cu experienţă şi nu avem voie să luăm gol în minutul 87. Este exclusiv vina noastră. Să ajungi cu Petrolul în playoff e ca şi cum ai lua campionatul. Va fi bine pentru şi pentru oraş şi club„, a spus Paul Papp la digisport.ro.

Farul – Petrolul 2-1. Hagi a câştigat duelul cu Mutu şi rămâne neînvins în faţa „Briliantului”

Farul – Petrolul 2-1. Hagi a câştigat duelul cu Mutu şi rămâne neînvins în faţa „Briliantului”. Gabi Iancu şi puştiul Cojocaru au marcat golurile victoriei pentru constănţeni. Farul a obţinut prima victorie pe teren propriu de pe 28 octombrie, atunci când a învins pe Universitatea Craiova, scor 3-2.

De cealaltă parte, pentru Petrolul Ploieşti a marcat Jyry. Echipa lui Adrian Mutu a ratat şanse de a trece peste Rapid în clasament şi rămâne tot cu 25 de puncte. Farul a acumulat 28 de puncte şi a egalat la puncte Oţelul.