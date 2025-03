Peluza Nord l-a făcut praf pe Marius Şumudică: "Dacă nu face circ, este un nimeni, un rotofei anonim" - Antena Sport

Peluza Nord l-a făcut praf pe Marius Şumudică | Profimedia Peluza Nord l-a făcut praf pe Marius Şumudică, după ce antrenorul Rapidului a spus despre fanii celor de la FCSB că sunt „zero barat”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ultraşii de la FCSB din Peluza Nord au postat un mesaj dur la adresa lui Marius Şumudică, după atacul acestuia de la finalul derby-ului de pe Arena Naţională. Peluza Nord l-a făcut praf pe Marius Şumudică ”Marius Șumudică, geniu neînțeles al fotbalului! Dacă fotbalul s-ar câștiga cu circ și declarații de stand-up, imitația asta de antrenor ar avea mai multe trofee decât Guardiola! Aseară a dorit să arate unei țări întregi ce știam toți… că este 0 ca om si 0 ca antrenor! Dacă mai avea o mână mai arăta un 0 pentru echipa lui pe teren aseară… sau pentru numărul de ocazii avute în superioritate! Oricum, să luăm și partea bună a serii, se pare că pregătirea lui fizică merge bine – ieri a reușit să se ridice de pe bancă fără să ceară ajutor și fără să se rostogolească! Noi suntem alături de el, chiar dacă îl mai tachinăm din când în când… Înțelegem că dacă nu țipă si nu face circ este nimeni, doar un rotofei anonim…”, a fost mesajul postat de fanii de la FCSB. Reclamă

Marius Şumudică, gesturi golăneşti la adresa galeriei FCSB

Apoi, Şumudică a fost surprins făcând un gest cu ambele mâini către Peluza Nord, unul prin care lasă să se înţeleagă că s-a săturat de ultraşii lui Gheorghe Mustaţă.

Lupta lui Şumudică cu suporterii FCSB a continuat şi la conferinţa de presă. Acesta a ţinut să sublinieze faptul că Peluza Sud, galeria care susţine Steaua, e peste fanii care susţin clubul lui Gigi Becali şi că FCSB nu este adevărata Steaua, ci echipa Clubului Sportiv Al Armatei.

„Vreau să felicit fanii care au fost incredibili şi au demonstrat, din nou, că sunt numărul 1 de departe. Dacă vă referiţi la gestul pe care l-am făcut la sfârşit când am fost insultat de galeria lor, le-am arătat că sunt zero şi că astăzi au fost zero în faţa fanilor mei şi vor rămâne zero, pentru că ei sunt cetăţeni săracii.

