„Poate lovesc. Nu îmi stă în caracter”. Marian Huja îi dă replica kosovarului Astrit Selmani, după incidentele de la Petrolul-Dinamo 0-1 - Antena Sport

Marian Huja, în partida contra FCSB-ului, 21 septembrie 2024 - Profimedia Astrit Selmani, kosovarul care a marcat singurul gol din meciul Petrolul – Dinamo 0-1, a primit replica după ce a lansat acuzații grave la adresa lui Marian Huja. Fotbalistul ploieștenilor a clarificat ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în minutul 26 al partidei de pe "Ilie Oană". Selmani şi Huja au fost la un pas să se ia la bătaie. Cei doi jucători au fost cu greu despărtiți de coechipieri, după ce s-a format un meleu la marginea terenului. Astrit Selmani a lansat acuzaţii grave la adresa fotbalistului de la Petrolul. De la ce ar fi pornit scandalul dintre dinamovist şi Huja La finalul meciului de la Ploieşti, atacantul kosovar al dinamoviştilor a lansat acuzații grave la adresa suporterilor "Lupilor galbeni". Mai mult, acesta a susținut că a fost jignit de Marian Huja, cel cu care a fost la un pas să se ia la bătaie. Ambii jucători au văzut cartonașul galben în timpul partidei de pe "Ilie Oană" şi vor rata etapa următoare. "Huja m-a insultat, mi-a insultat mama, tatăl, sora. A continuat cu jignirile. Mi-a spus lucruri nepoliticoase. Ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren, ceea ce se petrece în afara lui este altceva. Poate în afara terenului este un om bun, dar pentru ce s-a întâmplat pe teren ar trebui suspendat pentru multe meciuri", a declarat Selmani, după fluierul de final. Marian Huja a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în altercaţia cu kosovarul de la Dinamo A doua zi după meci, Marian Huja a venit cu o reacție la acuzațiile lansate de dinamovist. Fundașul "Lupilor Galbeni" a explicat că nimic din ceea ce acuză Selmani nu este adevărat. Mai mult, acesta a explicat că nu îi stă în fire să înjure un adversar în timpul jocului.

„M-a surprins. Nu este adevărat. Am avut o altercație fizică, doar fizică. Eu nici nu prea înjur jucătorii. Poate lovesc, dar e un joc de contact. Eu nu vorbesc așa la meci. A zis ceva de soră. De unde să știu eu că el are soră? A întins mâna să dea cu mine. Dacă am vorbit așa, de ce a vrut să dea mâna cu mine?

Sunt camere, puteți să verificați. Nu îmi stă în caracter asta. Nu știu de ce a mințit, dar eu nu i-am zis nimic. Nu îmi stă în caracter. Nu știu de unde le scoate. Eu nu sunt așa! Eu nu i-am zis nimic nici de familie, nici de nimic, nici nu l-am înjurat!

A fost o altercație fizică, după l-am întrebat: ‘What, What? (n.r.- Ce? Ce?)’ N-am vorbit cu el deloc. Am căzut unul peste altul, au fost nervi, dar atât. Nu înțeleg de ce a zis așa ceva. Nu e frumos să vii la televizor și să zici că Huja mi-a zis asta și asta”, a declarat Marian Huja, conform Fanatik.

