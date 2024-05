Prima lovitură dată de Dinamo după salvarea de la retrogradare. Salariu de 12.000 de euro pentru un fost internaţional român - Antena Sport

Prima lovitură dată de Dinamo după salvarea de la retrogradare Zeljko Kopic dă indicaţii în timpul unui meci - Profimedia Images Prima lovitură dată de Dinamo după salvarea de la retrogradare poate veni chiar marţi, atunci când vor începe negocierile pentru un transfer care poate fi considerat extrem de important pentru „câinii roşii”, ţinând cont de situaţia grea în care se află clubul din Ştefan cel Mare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Conform fanatik.ro, Gicu Grozav este aproape de o revenire la Dinamo, echipă la care a mai evoluat în două rânduri, în 2015 şi 2018. Atacantul cere însă un salariu de 12.000 de euro şi rămâne de văzut dacă va primi această sumă de la conducerea clubului. Prima lovitură dată de Dinamo după salvarea de la retrogradare Ajuns la 33 de ani, jucătorul de la Petrolul rămâne liber de contract la finalul lunii iunie a acestui an. Astfel, el ar veni gratis la echipa pentru care a marcat 5 goluri, în cele 17 meciuri adunate în 2015 şi 2018. Totuşi, Dinamo are concurenţă pentru transferul lui Gicu Grozav. O altă fostă echipă a atacantului, Universitatea Cluj, vrea să schimbe din temelii lotul condus în acest moment de Ioan Ovidiu Sabău, iar Grozav e şi el pe listă. În sezonul recent încheiat, Gicu Grozav, jucător cotat la 500.000 de euro, a adunat 41 de meciuri în toate competiţiile pentru Petrolul. El a marcat nouă goluri şi şi-a trecut în cont şi un assist. Reclamă

Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a rămas în Liga 1

Dinamo şi-a asigurat menţinerea în Liga 1, după barajul cu Csikszereda. „Câinii” au câştigat cu 2-0, la general, însă au suferit în duelul retur, încheiat cu scorul de 0-0.

Kopic a fost întrebat şi despre viitorul lui la Dinamo, însă nu a vrut să ofere un răspuns clar în privinţa acestui fapt. Croatul a amintit şi de Ovidiu Burcă, mărturisind că şi el are un merit pentru faptul că trupa din Ştefan cel Mare a rămas în Liga 1.

„Sunt mulţumit că am rămas în Liga 1. Nu am jucat bine pe plan ofensiv, am vut probleme când am încercat să menţinem posesia. Nu a fost uşor deloc. Am încercat să ne menţinem concentrarea, dar sunt mulţumit, îi înţeleg pe jucători. Nu e momentul să discut despre viitorul meu.

Trebuie să fim fericiţi că ne-am atins obiectivul, e al patrulea sezon la rând când clubul are probleme. Trebuie să discutăm despre tot, să dăm tot ce putem să evităm astfel de situaţii, să nu mai jucăm astfel de meciuri. Când iei în considerare contextul, e un succes că am rămas. Cred că a fost o situaţie grea, toată lumea ştie că Dinamo nu trebuie să fie aici. Vreau să spun că Ovidiu Burcă este parte din acest succes, să-i spunem succes. E parte din asta. Şi eu am dat totul, sunt mulţumit pentru moment, dar trebuie să vedem ce putem face în continuare”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.

