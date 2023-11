Prima reacţie a lui Florin Bratu, după ce a negociat revenirea la Dinamo: "Eu sunt pregătit! Acum aştept!" - Antena Sport

Am conștiința împăcată, am făcut ce a depins de mine pentru a duce clubul la un nivel mai bun. Chiar dacă nu e un moment tocmai bun, clubul e mai sportiv. Are acționari care pun la dispoziție cele mai înalte condiții de performanță. Poate am ajutat și eu să transform clubul.

Plec cu un sentiment de împlinire, rămâne o perioadă importantă în viața mea. Îmi place să rămân cu lucrurile frumoase. Se închid niște uși, se deschid altele. Atât pentru mine, cât și pentru Dinamo. Acum nu mai există presiune financiară și toate lipsurile care erau când am venit noi. Se poate trece la o construcție mai așezată.

Nu voi rămâne în club. Nu a fost niciodată o opțiune pentru mine alta decât să fiu antrenorul acestei echipe. Nu cred că a fost o demisie. A fost un acord de ambele părți. De ce am făcut-o? Când am început la Liga 2 am cerut 6 săptămâni. Acum am cerut 6 luni.

Pentru mine a fost ceva extraordinar. (…) Cel care va veni să ştie că lucrurile sunt cât se poate de normale la club, există acţionari care au venit în perioada asta şi care sunt dispuşi să investească sume importante de bani pentru ca echipa să se salveze”, a spus Ovidiu Burcă în conferinţa de presă.