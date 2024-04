"Puteam partia două milioane de euro" Ioan Andone, şocat de meciul Rapid - CFR Cluj: "Nu puteam să cred" - Antena Sport

„Cu toții trebuie ne gândim la ce am făcut greșit, de la antrenor, la jucători și la noi. Nici Bergodi nu a înțeles ce s-a întâmplat cu CFR (n.r. – scor 1-4), nu a pregătit meciul să pierdem. El e antrenorul și trebuie să găsească soluția pentru a ieșit cât mai repede din situația asta.

Cristiano nu a pierdut controlul vestiarului, el poate să revitalizeze situația. Nu am avut de gând să-l demitem. Am avut o ședință în care am hotărât să îi mai dăm șanse, mergem pe mâna lui. Vom respecta contractul, nu va exista să nu demitem un antrenor din cauze financiare. Și antrenorii își negociază anumite clauze. Dacă vom decide să-l demitem, nu vom ține cont de clauze.

Există o clauză de reziliere. Noi am avut obiectiv locurile 1-3 și Cupa României. Am avut o discuție cu Cristiano, ne-a spus părerea lui. A făcut și el greșeli. Am avut niște discuții cu el. Sper să nu se întâmple să nu mai avem șanse matematice la podium înainte de ultimele etape.

Ar trebui să pierdem vreo 3 meciuri la rând. Dacă nu se va îndeplini obiectivul, ne gândim la schimbare, ar fi un an total ratat. Dacă obiectivul e ratat, normal că trebuie o schimbare”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.