Conducerea lui Rapid, ultimatum pentru Cristiano Bergodi: "Nu vom ţine cont de clauze". Ce obiectiv i-a rămas italianului - Antena Sport

Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a anunţat că nu clauzele îl ţin pe Cristiano Bergodi la echipă şi, în cazul în care conducerea va dori să îl demită, acest lucru se va întâmpla:

„Cu toții trebuie ne gândim la ce am făcut greșit, de la antrenor, la jucători și la noi. Nici Bergodi nu a înțeles ce s-a întâmplat cu CFR (n.r. – scor 1-4), nu a pregătit meciul să pierdem. El e antrenorul și trebuie să găsească soluția pentru a ieșit cât mai repede din situația asta.

Cristiano nu a pierdut controlul vestiarului, el poate să revitalizeze situația. Nu am avut de gând să-l demitem. Am avut o ședință în care am hotărât să îi mai dăm șanse, mergem pe mâna lui. Vom respecta contractul, nu va exista să nu demitem un antrenor din cauze financiare. Și antrenorii își negociază anumite clauze. Dacă vom decide să-l demitem, nu vom ține cont de clauze.

Există o clauză de reziliere. Noi am avut obiectiv locurile 1-3 și Cupa României. Am avut o discuție cu Cristiano, ne-a spus părerea lui. A făcut și el greșeli. Am avut niște discuții cu el. Sper să nu se întâmple să nu mai avem șanse matematice la podium înainte de ultimele etape.

Ar trebui să pierdem vreo 3 meciuri la rând. Dacă nu se va îndeplini obiectivul, ne gândim la schimbare, ar fi un an total ratat. Dacă obiectivul e ratat, normal că trebuie o schimbare”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.

Victor Angelescu a anunţat măsuri fără precedent la Rapid Victor Angelescu a anunţat măsuri fără precedent la Rapid după umilinţa din derby-ul cu CFR Cluj. Acţionatul Rapidului a spus că sunt 3-4 jucători care nu vor mai face parte din lot. Victor Angelescu a mai dezvăluit că după derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, Albions Rrahmani a început să plângă. Angelescu a mai spus că toţi jucătorii trebuie să dea sută la sută pentru echipă. Conform celor de la 1923.ro, jucătorii care vor pleca de la Rapid sunt: Dragoș Grigore, Jakub Hromada, Alexandru Albu, Damjan Djokovic și Cătălin Cîrjan. ”Sunt anumiți jucători care ne-au dezamăgit. Vom lua anumite măsuri foarte dure cu anumiți jucători. Dacă nu înțeleg ce vrem să facem aici, nu vor mai rămâne. Am luat decizia să nu ne mai bazăm pe alți jucători, după ce am vorbit și cu Cristiano. O să vedeți în următoarele etape. Nu ne vom mai baza pe ei. De la unii avem așteptări mai mari. Nu aș vrea să generalizez. Sunt unii jucători care au venit și trag foarte mult. Rrahmani a plâns după meci. Dar pe unii nu o să îi mai vedeți. Asta a fost greșeala noastră. Capul lor nu e 24/24 la fotbal și nu au ce să caute la club. O să fie vreo 3-4 pe care nu ne mai bazăm”, a spus Victor Angelescu la digisport.ro.

