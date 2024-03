"Puteam să salvez echipa!" Nicolae Dică a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a plecat de la Voluntari - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, „Nick” a mai transmis că era şi el extrem de dezamăgit de rezultatele înregistrate pe banca ilfovenilor, însă a subliniat că era conştient de situaţia dificilă a echipei, încă de când a ales să o preia.

„Am avut un antrenament luni, iar după antrenament am avut o discuţie cu cei din conducere, mai aprinsă puţin. Au fost nişte lucruri acolo şi am decis că e mai bine să încheiem. Eu aveam încredere că puteam să scot echipa, dar a fost acea discuţie după antrenament şi am considerat că e mai bine aşa.

Simteam şi eu anumite lucruri. Nici eu nu eram mulţumit că nu obţinusem nici măcar o victorie din cele 6 jocuri înainte de U Cluj, eram şi eu dezamăgit.

Din momentul în care m-am dus acolo ştiam că nu va fi uşor, nefăcând pregătirea de iarnă. Era clar că-mi era greu, dar am încercat, mi-am dorit să reuşim, dar din păcate s-a încheiat contractul meu. Le doresc baftă celor de la Voluntari”, a declarat Nicolae Dică, conform orangesport.ro.

Voluntari şi-a ales noul antrenor

Florin Pîrvu a rămas liber de contract săptămâna trecută, după ce s-a despărţit de Petrolul, echipă cu care a ratat calificarea în play-off. Pe banca celor de la Voluntari, Pîrvu va avea o misiune extrem de dificilă, salvarea de la retrogradare. „Bun venit, Florin Pîrvu ! FC Voluntari anunță că a semnat un contract cu tehnicianul Florin Pîrvu. În vârstă de 48 de ani, noul nostru antrenor este un fost mijlocaș defensiv, care a evoluat în cariera sa la Petrolul Ploiești, Henan Jianye, Dinamo, FC Brașov, U Craiova, AEL Limassol, CS Otopeni, Chimia Brazi și la CS Turnu Severin. Are și două apariții pentru Echipa națională de fotbal a României în perioada 2000-2002. După retragerea din activitatea de fotbalist, a început cariera de antrenor, ca secund al lui Marian Bondrea, la CS Turnu Severin, în 2011. Ulterior, a devenit antrenor secund la Petrolul, în mandatul din 2014 al lui Răzvan Lucescu , iar mai apoi la Rapid București. Ca antrenor principal, el a condus în formațiile Chimia Brazi și Conpet Ploiești. A activat și în China, la Henan Jianye, acolo unde a fost tehnicianul formațiilor U19, U21 și al echipei a doua a clubului. Clubul nostru îi urează bun venit și îi dorește mult succes la cârma FC Voluntari”, a anunțat FC Voluntari.

