"Rămânem cu un gust amar". Ce l-a nemulţumit pe Gică Hagi la meciul cu U Cluj. Obiectivul Farului în play-out - Antena Sport

Gică Hagi recunoaşte că acest sezon este un eşec pentru Farul. Echipa constănţeană a fost departe de locurile de play-off. Meciul cu U Cluj a fost salvat de eurogolul marcat de către Denis Alibec. În acest moment, constănţenii sunt pe locul 10 şi se vor lupta pentru evitarea retrogradării în Liga 1.

Gică Hagi ar fi vrut să câştige cu U Cluj. Acum, dă semnalul înaintea disputelor din play-out. Vrea să câştige grupa de retrogradare şi să joace barajul pentru Conference League.

Gică Hagi, mesaj pentru propria echipă

Gică Hagi nu mai acceptă paşi greşiţi în play-out. A vorbit şi despre accidentarea lui Denis Alibec din ultima fază a meciului cu U Cluj. „Am fost conduşi, trebuia să revenim. Să avem posesie, am bătut bine şi fazele fixe. Puteam să marcăm mai mult. Neluţu a făcut o echipă foarte bună. Am făcut mici greşeli, rămânem cu un gust amar. Am mulţumit şi publicul, deşi aşteptam victoria. Să ne liniştim o zi două şi să ne încărcăm pentru play-out. E calitatea lui Alibec, noi să-l ajutăm, el să ne ajute. Echipa să aducă mingi multe, el să facă diferenţa acolo în faţă. Contractură, oboseală, vom vedea ce va fi. Important e că am egalat, a fost un meci foarte dificil. Ne aşteaptă play-out-ul. Să fim cu picioarele pe pământ, să facem rezultate bune”, a spus Gică Hagi, conform digisport.ro.

Antrenorul celor de la Farul ştie de ce nu a reuşit echipa sa să prindă play-off-ul. Mai mult, a taxat şi greşeala lui Larie de la golul şepcilor roşii. „Am fost inconstanţi, nu am avut continuitate. Nu am fost la nivelul cel mai bun. Pe mine mă interesează play-out-ul să îl facem bine, să ne conectăm la meciuri. Apoi, Cupa e al doilea obiectiv. E prea mare greşeala la golul lor. Toţi greşim şi ei greşesc. Să reparăm lucrurile”, a mai spus Hagi.