Ce i-a putut spune Florin Tănase lui Bănel Nicoliţă despre FCSB atunci când cei doi erau colegi la echipa lui Gică Hagi - Antena Sport

Bănel Nicoliţă a dezvăluit ce discuţie a avut cu Florin Tănase despre FCSB atunci când cei doi erau colegi la Viitorul Constanţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicoliţă a mărturisit că Florin Tănase nu credea, la acel moment, că are vreo şansă să ajungă la echipa patronată de Gigi Becali.

Bănel Nicoliţă, dezvăluiri despre Florin Tănase: „Îi spuneam tot timpul că va ajunge la FCSB”

„Eu tot timpul am avut încredere în el (n.r: în Florin Tănase), îl ştiu, am jucat alături de el la Viitorul Constanţa, am creat şi acolo o echipă bună şi un grup unit.

Mulţi dintre cei cu care am jucat acolo au ajuns la FCSB şi le spuneam tot timpul că dacă vor juca bine şi vor fi serioşi vor ajunge la FCSB.

Ei spuneau «nu ne ia Steaua (n.r: FCSB) că suntem slabi»… «Dacă o să aveţi rezultate, băi, Tănase, băi, Benzar, dacă jucaţi bine o să ajungeţi la FCSB».