Rapid a cerut de două ori excluderea din arbitraj a lui Radu Petrescu! Meciurile în care giuleştenii l-au acuzat că i-a dezavantajat grav - Antena Sport

Marius Şumudică, despre Radu Petrescu: „Am auzit că are o antipatie faţă de Rapid”

Marius Şumudică a spus clar, atunci când auzise că Radu Petrescu ar putea fi delegat la derby (atunci anunţul nu fusese încă făcut oficial), că nu vrea ca acesta să conducă derby-ul Rapid – FCSB.

Gigi Becali declara că ar fi de acord ca Petrescu să nu arbitreze partida, dar cei de la CCA nu au luat în seamă afirmaţiile celor doi, iar Petrescu a fost delegat la derby.

La conferinţa de presă de dinaintea derby-ului, Şumudică a afirmat că a auzit că Petrescu ar avea o antipatie faţă de Rapid.

„Radu Petrescu a ajuns la un nivel. Îmi pun și eu semne de întrebare. De ce Radu Petrescu nu a fost delegat la niciun meci al Rapidului până în momentul de față? Se termină sezonul regulat, sunt 28 de etape. Cum nu a putut fi Radu Petrescu delegat la meciurile Rapidului? Asta e o întrebare care dă cu virgulă.

Vă spun că știu ce e în sufletul lui Radu Petrescu și știu cu cine simpatizează. Știu unde merg și antipatiile, către ce echipă. O știu de la mai multă lume care se învârte în lumea fotbalului. Am auzit și eu, cum spune Gigi Becali. Am auzit că Radu Petrescu are o antipatie față de Rapid București. Acum, nu știu dacă e adevărat, dar așa am auzit”, spunea Marius Şumudică.

Rapid – FCSB se dispută în această seară, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. FCSB are 52 de puncte, în timp ce Rapid are 45. Cu o victorie, roş-albaştrii ar reveni pe primul loc în Liga 1.