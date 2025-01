Rapid a rezolvat un nou transfer. Jucătorul a ajuns în România: "Sunt bucuros să fiu aici" - Antena Sport

Franz Stolz, ultimul transfer făcut de Rapid, a ajuns în România şi a anunţat ce obiective are la noua echipă. Austriacul a fost împrumutat de Genoa la Rapid până la finalul sezonului.

Franz Stolz a spus că îşi doreşte să prindă cât mai multe minute la Rapid, deşi Marian Aioani pare de neclintit. Stolz a ajuns la Rapid la schimb cu Benjamin Siegrist.

Rapid a rezolvat un nou transfer. Jucătorul a ajuns în România

„Sunt încântat că am primit o șansă bună aici. (n.r.- E un pas înapoi mutarea la Rapid?) Nu, sincer. Nu am jucat în Italia. Dacă am oportunitatea să joc, e bine. Nu văd acest transfer ca un pas înapoi. Știam câteva ceva despre club, dar nu prea multe.

Sunt bucuros să fiu aici. Sunt foarte fericit că mi-a dat șansa să vin aici (n.r.- Dan Șucu), sunt fericit că avem un patron ca el. (n.r.- Care e obiectivul lui?) Vreau să joc, să strâng cât de multe minute pot”, a spus Franz Stolz, noul portar al Rapidului.

Ben Siegrist, primul mesaj după ce a semnat cu Genoa

Benjamin Siegrist a ajuns în urmă cu câteva zile în Italia, după ce a fost transferat de la Rapid la Genoa. Cluburile patronate de Dan Şucu au ajuns la o înţelegere cu privire la portarul în vârstă de 32 de ani. Fotbalistul a postat primul mesaj în calitate de jucător în Serie A.