Rapid, aproape de primul transfer din mandatul lui Şumudică! Conducerea clubului din Liga 1 a confirmat discuţiile: "M-a sunat" - Antena Sport

Rapid, aproape de primul transfer din mandatul lui Şumudică! Marius Şumudică, la meciul cu Poli Iaşi / Hepta Rapid e aproape de primul transfer din mandatul lui Şumudică! Giuleştenii s-ar putea întări în atac, compartiment în care au suferit în acest început de sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marius Şumudică l-ar dori pe Gabriel Debeljuh, cu care a colaborat la CFR Cluj. Preşedintele clubului Sepsi a confirmat discuţiile cu Viorel Moldovan. Rapid, aproape de primul transfer din mandatul lui Şumudică! Conducerea clubului din Liga 1 a confirmat discuţiile: „M-a sunat” Debeljuh are o clauză de reziliere de 500.000 de euro, iar covăsnenii nu s-ar putea opune transferului dacă atacantul se înţelege cu formaţia din Giuleşti. „Chiar în ziua numirii lui Șumudică, m-a sunat președintele Viorel Moldovan să mă întrebe despre situația lui Debeljuh, ce clauză are. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă vrea și jucătorul să plece. Noi suntem foarte mulțumiți, aici are un salariu bunicel, dar evident că nu ne putem compara cu forța financiară a Rapidului. Noi ne luăm deja niște măsuri de siguranță, pentru că, dacă va pleca Debeljuh, trebuie să aducem repede un atacant. Nu prea sunt opțiuni în țară, așa că avem în vizor două-trei opțiuni externe în situația în care vom fi nevoiți să acoperim un gol apărut în ofensivă”, a declarat directorul general al lui Sepsi, Attila Hadnagy, pentru gsp.ro. Reclamă

Dan Şucu a anunţat că Rapid îl doreşte şi pe Ianis Hagi!

Dan Şucu a confirmat în conferinţa de presă în care a fost prezentat Marius Şumudică faptul că Rapid îl doreşte pe Ianis Hagi. Viorel Moldovan a vorbit şi despre interesul Rapidului pentru Andrei Ivan.

Dan Şucu a spus că îl doreşte foarte tare pe fiul lui Gică Hagi, lucru întărit şi de preşedintele Rapidului, Viorel Moldovan. Ianis Hagi şi Andrei Ivan sunt cele două lovituri pe care vrea să le dea Dan Şucu.

„Ianis Hagi e un jucător de mare valoare, cred că orice club îl dorește. Sunt anumite discuții, sper să fie interesat să vină la Rapid, asta e cel mai important. Cine nu și l-ar dori pe Ianis Hagi?”, a spus Viorel Moldovan, care a fost completat de Dan Şucu. „Ni-l foarte dorim”, a spus milionarul.

Viorel Moldovan a confirmat şi interesul pentru Andrei Ivan. „Sunt discuții și pentru Andrei Ivan, după ce vom analiza mai bine vom vedea. Vom discuta cu Marius și vom vedea ce preferă”, a mai declarat Viorel Moldovan. Marius Şumudică, debut de mandat cu victorie la Rapid! Marius Şumudică a debutat cu o victorie în noul mandat pe banca Rapidului. A fost şi prima victorie a giuleştenilor din acest sezon. Rapid a condus cu 2-0, prin golurile lui Paşcanu şi Rareş Pop, şi părea că va obţine o victorie fără emoţii. Golul lui Teixeira a aruncat în aer finalul de meci. Siegist a avut mai multe parade în final, iar Rapid a obţinut prima victorie a sezonului. Rapid a marcat prima la Iaşi, în minutul 13, dar golul lui Burmaz a fost anulat pentrui ofsaid. Portarul bucureşteniilor, Siegrist, a respins şutul lui Gheorghiţă, din minutul 22, iar Paşcanu a deschis scorul cu o lovitură de cap, în minutul 44. În startul reprizei secunde Siegrist a respins şutul lui Kamberi, din minutul 51, pentru ca Rareş Pop să înscrie două minute mai târziu şi oaspeţii conduceau cu 2-0. Burmaz a ratat incredibil, în minutul 71, iar în minutul 78 Teixeira a înscris pentru ieşeni, cu o execuţie fabuloasă, de la distanţă. Gazdele au prins curaj pe final, Rapid a suferit, dar a reuşit să obţină prima victorie a sezonului chiar la debutul pe banca tehnică pentru Marius Şumudică. În clasament Rapid este pe locul 6, cu 8 puncte, în timp ce Poli Iaşi se află pe 10, cu 7 puncte. Marius Şumudică: „Sunt şi bucuros şi supărat” „Un teren greu, stadionul plin. Mulţumesc jucătorilor, este foarte important. Veneau după multe semieşecuri şi eşecuri. Nu puteam decât să lucrez la mentalul lor. Sunt şi bucuros şi supărat, că nu se poate să închidem meciul la ocaziile pe care le-am avut. Dar le mulţumesc jucătorilor, suporterilor şi ţin să îi mulţumesc şi fostului antrenor care, chiar dacă nu a reuşit să obţină rezultatele dorite, pentru că eu ştiu să fii antrenor străin într-o altă ţară. Și țin să mulțumesc și fostului antrenor, este un om care a fost primit cu o oarecare ostilitate. Nu e ușor să antrenezi într-o țară străină. Și nu o spun cu ironie sau nu o spun cu ironie.

Şi în continuare am avut blocaj mental, la 1-0 am făcut pasul înapoi. Nu se poate să ai 3-4 ocazii la 2-0 şi să nu omorâm meciul. A jucat inima, cu injecții. Nu a mai putut, să vedem cum îl putem recupera. Eu îi iubesc pe toți, suntem o armată, eu sunt căpitanul și răspund, dar sunt la inima mea toți. O să le vină rândul tuturor. Asta înseamnă sacrificiu, dar nu îl iubesc doar pe Săpunaru, îi iubesc pe toți. Cuvintele sunt de prisos, nu mi le găsesc. Am venit acasă și am reușit să câștig. Să creadă că pot mai mult, încă sunt departe de ceea ce putem face”, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.

