Rapid, decimată înaintea confruntării cu Oţelul! Anunţul de ultim moment al lui Marius Şumudică: "Nu s-au antrenat deloc!" - Antena Sport

Rapid, decimată înaintea confruntării cu Oţelul Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport Rapid este decimată înaintea confruntării cu Oţelul, din etapa a 11-a din Liga 1. Marius Şumudică a anunţat că nu mai puţin de trei titulari au şanse mari să rateze confruntarea cu echipa lui Dorinel Munteanu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marius Şumudică ţinteşte prima victorie în Giuleşti, după revenirea pe banca celor de la Rapid. Duelul cu Oţelul, formaţie neînvinsă în Liga 1, se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Rapid, decimată înaintea confruntării cu Oţelul Marius Şumudică a dezvăluit faptul că Cristi Săpunaru, Claudiu Petrila şi Rareş Pop nu s-au antrenat deloc, după victoria cu Unirea Slobozia. Tehnicianul giuleştenilor a mai transmis că pe lângă aceştia, nu se va putea baza nici pe Jakub Hromada. „Şumi” e convins că duelul cu Oţelul va fi unul extrem de dificil. Gălăţenii lui Dorinel Munteanu sunt neînvinşi, în acest sezon de Liga 1, fiind pe locul secund. „Va fi un meci dificil, revenim pe Giuleşti. Ştim că nu am câştigat acasă de mult timp. Din păcate, înainte pentru Rapid era greu să aducă puncte din deplasări…Vom juca din nou cu suporerii noştri în spate. Va fi un meci greu, cu o echipă bine-organizată, i-am disecat, am încercat să iau toate informaţiile despre ei. Sperăm să fie un specatacol pe măsură şi să ne bucurăm la final de o victorie. Reclamă

Reclamă

N-am avut ce să lucrez, a trebuit doar să-i recuperez, să revină. Am ajuns marţi dimineaţă acasă. Am plecat târziu. Sunt trei jucători incerţi în momentul de faţă, au suferit contuzii, sper să-i recuperez, nu s-au antrenat deloc până azi. Sperăm să facă azi un antrenament, să fie valizi mâine. Săpunaru, Petrila şi Rareş Pop. Hromada e ieşit. Trebuie să facă nişte investigaţii, nu ţine de noi. Tot timpul, după 45 de minute, a cedat. Sper să-l am la Botoşani, e ieşit din calcule. Săpunaru, aceleaşi probleme, cu injecţii, la Slobozia a jucat foarte bine. Rareş are contuzie, avea glezna butuc. Au lucrat cu staff-ul medical…Petrila, tot la fel, o intrare mai dură a unui adversar, deci ambele benzi ale mele, dar asta este. Vedem cine va fi apt mâine”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Oţelul.

Un alt jucător al Rapidului a fost operat, înaintea meciului cu Oţelul

Paul Iacob a fost operat! Rapid a făcut un anunţ de ultim moment şi a transmis că fundaşul central a trecut cu bine peste intervenţia chirurgicală suferită.

Paul Iacob a început sezonul ca titular la Rapid. Fundaşul de 28 de ani a ratat ultimele patru partide de Liga 1 ale giuleştenilor.

Reclamă

Paul Iacob a fost supus unei intervenţii chirurgicale, după ce a suferit o hernie de disc. Rapid a postat, pe conturile oficiale ale clubului, şi o fotografie cu fundaşul de pe patul de spital. „Paul Iacob a fost operat de hernie de disc, urmând să înceapă cât de curând recuperarea. Suntem alături de tine, Paul! Te așteptăm înapoi pe teren și mai puternic!”, a anunţat Rapid, pe reţelele de socializare.

Reclamă