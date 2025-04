Rapid-FCSB (ora 21.00). Echipa lui Elias Charalambous poate face un pas mare spre titlu - Antena Sport

Rapid-FCSB e un meci crucial pentru ambele echipe. Cele două echipe au nevoie disperată de cele trei puncte. Cea a lui Elias Charalambous speră să facă un pas mare spre titlu, în timp ce giuleştenii încă mai speră să prindă un loc de Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost echilibru între Rapid şi FCSB în meciurile din acest sezon. Toate cele trei dispute de până acum s-au terminat la egalitate. A fost 0-0 în ambele meciuri din sezonul regulat şi 3-3 s-a terminat partida din turul play-off-ului.

Rapid-FCSB (ora 21.00)

Înaintea acestui meci, cei de la Rapid se află pe ultimul loc în play-off cu 28 de puncte acumulate. De partea cealaltă, formaţia lui Elias Charalambous e lider în Liga 1, cu 39 de puncte, iar în cazul unei victorii ar face un pas extrem de important către un nou titlu. Asta pentru că CFR Cluj are 34 de puncte, dar mai are de jucat contra celor de la Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova are 36 de puncte şi a pierdut cu Universitatea Cluj, care a acumulat 35 de puncte.

Arbitrul acestui meci va fi Radu Petrescu, ajutat la cele două linii de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene. În camera VAR se va afla Ovidiu Hațegan, ajutat de Valentin Porumbel.

FCSB nu va putea conta pe Dawa și Olaru, accidentați, respectiv Mihai Popescu, eliminat în victoria cu CFR din ultima etapă, scor 3-2. Vlad Chiricheș îi va lua locul stoperului în centrul defensivei. De la Rapid, sunt așteptați să nu joace Hromada și Manea.