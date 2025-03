Rapid i-a stabilit preţul lui Claudiu Petrila! Câţi bani cere Dan Şucu pentru "perla sa" - Antena Sport

Suntem foarte aproape, lupta nu s-a terminat, mai avem două jocuri foarte grele pe care trebuie să le jucăm la maxim.

(n.r: despre assist-ul pentru Koljic) Mi-a ieşit schema, iar la penalty am avut încredere în mine, am luat mingea şi am marcat.

(n.r: despre Marius Şumudică) Ne-a pregătit foarte bine la acest meci, chiar dacă dânsul nu a fost pe bancă lângă noi”, a declarat Claudiu Petrila pentru digisport.ro, după Farul – Rapid 1-3.