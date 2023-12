Rapid, prima reacţie după ce FCSB l-a luat pe Baba Alhassan: "Cu tot respectul pentru el" - Antena Sport

„E un derby, ne dorim să-l câştigăm pentru că nu trecem printr-o perioadă bună. E o rivalitate mare între Rapid şi Petrolul, dar importante sunt cele trei puncte pentru a ne apropia din nou de locurile fruntaşe. Venim după o înfrângere dureroasă acasă, însă se pare că moralul băieţilor a revenit. Am vorbit şi eu cu ei, au vorbit şi cei din conducere… în fotbal se poate schimba totul de la un moment la altul. Noi am muncit la fel ca în cele trei luni în care nu am pierdut, însă se pare că echipa a pierdut puţin din turaţie pentru că au intervenit problemele cu accidentările. Sunt foarte multe meciuri de când ne lipsesc jucători şi nu e uşor. Şi aşa am pierdut puţin din încredere. Acum e un moment mai greu, dar trebuie să mergem înainte”, a afirmat el.