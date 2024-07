Răspunsul lui Marius Măldărăşanu atunci când a fost întrebat de demitere! Hermannstadt e fără victorie după 3 etape în Liga 1 - Antena Sport

Răspunsul lui Marius Măldărăşanu atunci când a fost întrebat de demitere a venit după fluierul de final al meciului Hermannstadt – Unirea Slobozia 1-1.

Hermannstadt e fără victorie în Liga 1 după primele 3 etape ale noului sezon. Sibienii au marcat rapid în meciul cu Unirea Slobozia, în minutul 6, dar au fost egalaţi în minutul 40.

Răspunsul lui Marius Măldărăşanu atunci când a fost întrebat de demitere!

„Asta e soarta antrenorului, nu am ce face. Am fost neinspirat meciul trecut, am recunoscut, însă încerc să găsesc o formulă de echipă. Este foarte important să adunăm puncte, din păcate avem doar două până acum.

Am fost neatenți în momentul golului, după o fază fixă. Până la acel gol am avut momente în care am suferit, este adevărat. Am pus presiune, am controlat mai mult jocul. S-a jucat pe contre, lucru ce nu îmi place, ne puteau surprinde. Avem mult de muncă, le-am spus și băieților: trebuie să fie mai umili. Au venit jucători care au calitate, valoare, dar trebuie să se pună și în slujba echipei.

Markovic are calitate, dar i-am cerut atât lui, cât și lui Chițu, să dea cu 10% mai mult decât până acum. Transferul la Hermannstadt îl poate ajuta. Are o vârstă bună, dar se poate plafona. Îl văd fericit, cu zâmbetul pe buze, dar trebuie să dea mai mult, trebuie să fie conștient de asta. Au trecut trei etape, eu nu am ce face decât să îmi fac treaba”, a declarat Marius Măldărăşanu pentru digisport.ro după Hermannstadt – Unirea Slobozia 1-1.