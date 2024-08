Raul Opruț a marcat în Dinamo - Buzău 4-1 și i-a transmis un mesaj direct lui Mircea Lucescu: "Îmi doresc să fie selecționer!" - Antena Sport

„(n.r: Al doilea meci la rând cu 4 goluri marcate) Sunt fericit pentru ce am realizat împreună cu jucătorii. Prima repriză a fost foarte bună, am marcat două goluri. În începutul reprizei a doua am avut ceva probleme, au forţat ei. Am suferit, am luat gol, dar după aceea, în final, am marcat alte 2 goluri şi am reuşit să câştigăm.

Sunt o echipă bună, foarte bună (n.r: Gloria Buzău), fireşte că m-am temut după golul lor, am fost un pic îngrijorat. Până la urmă am scos-o la capăt.

(n.r.: despre relaxarea jucătorilor) Nu poţi să fii relaxat împotriva niciunui adversar. Trebuie să lucrăm la asta, să fim cât se poate de concentraţi pe parcursul celor 90 de minute sau mai mult, atât cât jucăm. Trebuie să avem energie şi, câteodată, trebuie să şi suferi şi să revii.

Să ne bucurăm de aceste momente bune în ofensivă şi să reglăm lucrurile în defensivă.

(n.r: E nevoie de jucători) Lucrăm la asta. Câştigăm sau nu câştigăm meciuri, asta nu schimbă strategia. Căutăm jucători.

Sunt satisfăcut de cele 7 puncte pe care le avem, chiar dacă la Cluj am condus cu 2-0 şi nu am putut să scoatem niciun punct de acolo. Dacă îmi spunea cineva înainte de startul sezonului că vom avea 7 puncte şi vom marca 11 goluri după 4 etape, aş fi fost cât se poate de mulţumit”, a declarat Zeljko Kopic, conform sursei citate anterior.