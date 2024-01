Răzvan Patriche, explicaţii după Petrolul - Dinamo 1-0: "Un teren şi îngheţat şi moale!". Ce a spus despre derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Reclamă

„Am avut aşteptări mari de la primul meci, din păcate nu am reuşit să aducem niciun punct azi. Am jucat pe un teren dificil, îngheţat, moale. A fos tun meci de luptă, pe care din păcate l-am pierdut.

Probabil de aceea, un teren greu şi îngheţat şi moale. Nu ştiai când vine mingea. Fiecare a aşteptat greşeala celuilalt. Zic eu că un rezultat egal era echitabil.

Cu siguranţă Dinamo va arata altfel, se vor integra şi noii noştri colegi. Vom arăta altfel. Nu ştim şi săptămâna viitoare (n.r. la meciul cu Rapid), cum va fi terenul, probabil va fi iar un meci de luptă. Nu avem timp să ne lingem rănile, trebuie să ne gândim la următorul meci. Am avut aşteptări mari, încredere în noi şi din păcate nu am reuşit să aducem niciun punct„, a declarat Răzvan Patriche la digisport.ro.

Petrolul, victorie cu Dinamo

Petrolul Ploieşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Dinamo, într-un meci contând pentru etapa a 22-a din Superligă.

Petrolul a avut prima ocazie a meciului, în minutul 20, prin Doua, care a fost blocat de portarul Golubovic. La cealaltă poartă, Lukas Zima a reţinut şutul lui Amzăr, după şase minute. Alexandru Musi a obţinut un penalti în minutul 41, după un fault comis de Răzvan Patriche, dar arbitrul Marian Barbu a întors decizia, după analiza VAR şi nu a mai acordat lovitura de la 11 metri. Petrolul a trecut pe lângă gol în minutul 48, la lovitura de cap a lui Paul Papp. Gazdele au marcat unicul gol al meciului în minutul 80, când Jair a şutat fără preluare de la marginea careului şi l-a învins pe Golubovic. Petrolul s-a impus cu 1-0 şi se află pe locul 7 în clasament, cu 30 de puncte, în vreme ce Dinamo ocupă penultimul loc în clasament, al 15-lea, cu 16 puncte.

PETROLUL: Zima – P. Papp, Meijers, Huja – Doua (L. Dumitriu 90), Seto (Diomande 79), Jefferson (Hanca 64), Jair, V. Ţicu – Al. Musi (I. Răducan 79), Grozav (Işfan 79). ANTRENOR: Florin Pîrvu DINAMO: Golubovic – Lucas Araujo, Patriche, Homawoo – Cr. Costin (G. Moura 78), Pavlicic, Ilic (A. Irimia 73), Amzăr – Dani Iglesias (Ghezali 64), Goncalo Gregorio (N. Roşu 79), Hakim Abdallah (Gnahore 46). ANTRENOR: Zeljko Kopic Cartonaşe galbene: Al, Musi 50, Juha 89, Hanca 90+5 / Homawoo 77 Arbitri: Marian Barbu – Mihai Marius Marica, Stelian Slabu – Ovidiu Robu Arbitri VAR: Cătălin Popa – Bogdan Dumitrache Observator: Corneliu Fecioru

