Reacţia lui Adrian Mutu după ce s-a scris că încearcă să transfere un jucător de la Rapid! Declaraţia "Briliantului" spune tot - Antena Sport

Nu e corect. Sursa de unde a venit și, probabil, cineva vrea să forțeze mâna cuiva, dar n-o să comentez. Nu neg, dar nici nu confirm.

V-am spus, prefer să vorbesc de săptămâna viitoare. Eu n-am nicio treabă personal cu acest lucru. Sunt trei părți implicate: jucătorul și cele două cluburi. În rest, eu n-am treabă.

Cum spuneam, e o săptămână importantă pentru ambele echipe și nu e corect să discutăm astfel de lucruri”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

CFR Cluj – Rapid Bucureşti se dispută sâmbăta aceasta, de la ora 21:15, pe Cluj Arena. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 42, CFR fiind pe locul 2 datorită golaverajului superior.

Adrian Mutu vrea un jucător de la Rapid! „Briliantul” încearcă să profite de situaţia lui Alexandru Albu şi să-l transfere la CFR Cluj pe jucătorul pe care l-a antrenat în perioada în care era tehnicianul Rapidului.

Potrivit playsport.ro, CFR Cluj are concurenţă serioasă pentru obţinerea semnăturii lui Albu. Contractul acestuia cu Rapidul expiră în vara aceasta, iar Albu ar putea pleca. Stal Mielec și FC Cracovia îl doresc şi ele pe Alexandru Albu. Hapoel Beer Sheva a încercat şi ea să îl aducă pe Alexandru Albu, dar nu s-a înţeles la preţ cu Rapidul. În vârstă de 30 de ani, Alexandru Albu este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1 milion de euro. Rapid l-a transferat pe Albu în vara lui 2022 de la Concordia, pentru numai 150.000 de euro. Albu valora atunci 1.3 milioane de euro. Anterior, giuleştenii îl împrumutaseră pe Albu de la Concordia pentru 50.000 de euro. Adrian Mutu a vorbit de două posibile plecări importante de la CFR Cluj după victoria in extremis cu Petrolul! Ce l-a nemulţumit Adrian Mutu a vorbit de două posibile plecări importante de la CFR Cluj după victoria in extremis cu Petrolul. „Briliantul" nu a negat că Manea şi Otele ar putea părăsi echipa, dar e convins că va avea înlocuitor pentru fiecare dintre cei doi, în cazul unui transfer. Adi Mutu a obţinut o victorie foarte importantă, în deplasare, cu 2-1, cu Petrolul. „Lupii galbeni" au ratat ocazii uriaşe la scorul de 1-1, iar Ciprian Deac a dat lovitura, marcând golul victoriei în prelungirile partidei. „Victoria e victorie. Ştiu cum e să pierzi în ultima secundă, s-a întrebat nu demult. Şi bineînţeles că e o bucurie când întorci rezultatul şi câştigi.

E victoria băieţilor, au avut o atitudine bună, le-am spus să nu renunţe niciodată. Ştiam că Petrolul e o echipă bună, se apără şi loveşte pe contraatac. E important că am crezut până la sfârşit şi avem 3 puncte.

„M-a nemulţumit că nu am fost atenţi şi nu am reuşit să rupem din faşă contraatacul echipei adverse”



În primul rând, ăsta e lucrul principal (n.r.: care l-a mulţumit, că echipa a crezut în victorie până la final). Jocul echipei m-a mulţumit. Ce m-a nemulţumit e că nu am fost atenţi şi nu am reuşit să rupem din faşă contraatacul echipei adverse.

Suntem o echipă mare şi trebuie să ne obişnuim că echipa adversă practică contraatacul. În două meciuri am dat 6 goluri.

Ilie are doar 22 de ani, dar cred că, în ansamblu, a făcut un meci foarte bun. Bineînţeles că în duel cu jucători mai experimentaţi suferă, dar e un lucru pe care ni-l asumăm.

Ce a spus Adrian Mutu despre posibilele plecări ale lui Manea şi Otele

Nu pot să spun că Manea rămâne. Dacă e o ofertă bună pentru el, pentru Otele, ne vom gândi. Dacă Otele pleacă, eu sunt sigur că vom avea şi un înlocuitor pe măsură.

(n.r: despre Khadouri) Mai are nevoie de timp să îşi intre în ritm. E un jucător de mare talent. Mai are nevoie să acumuleze fizic, pentru că are calităţi tehnice să joace oriunde”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro după Petrolul – CFR Cluj 1-2.

