Marius Măldărăşanu: "Eu eram la final de contract, Rapid urma să schimbe antrenorul. Eu am așteptat cât am putut" - Antena Sport

Marius Măldărăşanu va începe al cincilea sezon pe banca lui Hermannstadt, după ce a semnat prelungirea contractului cu sibienii. Dar lucrurile puteau sta altfel. Fostul mijlocaş a fost aproape de o revenire la echipa de suflet, Rapid.

Înainte de a semna prelungirea, antrenorul de 50 de ani a aşteptat un semn de la Rapid, dar susţine că au existat doar anumite tatonări cu conducerea din Giuleşti, care şi acum se află în căutarea unui înlocuitor pentru Marius Şumudică. Costel Gâlcă este primul pe listă.

Marius Măldărăşanu: “Am aşteptat după Rapid cât am putut”

“Cum am spus, atât timp cât sunt aici, înseamnă că aici trebuie să fiu. Când va trebui să fiu la Rapid, voi fi la Rapid. Mai multe nu pot să spun. Am zis o dată că au fost ceva discuții prin intermediari. Atâta tot. Mai multe nu are rost să vorbim. Eu am prelungit aici. Dacă eram liber, poate puteam vorbi mai mult. Dar eu am prelungit cu Hermannstadt, sunt fericit. Rapid probabil va anunța în aceste zile noul antrenor și sper să-i iasă. Mai mult nu e cazul să discutăm.

Da, foarte bine spus. E vorba de sincronizare. Poate că la un moment lucrurile vor fi. Acum poate era o chestie. Eu eram la final de contract, Rapid urma să schimbe antrenorul. Eu am așteptat cât am putut, ei pe final au avut ceva șanse la cupele europene. Lucrurile se puteau alinia, dar nu a fost să fie.

Dacă sunt la Hermannstadt, înseamnă că mi-am dorit să rămân. Au fost niște discuții care nu au cum să nu-ți facă cu ochiul. Dar când am decis să rămân, am făcut-o cu sufletul împăcat. Am spus că atunci când iau o decizie nu vreau să-mi pară rău. Și acum nu îmi pare rău. Sper să ne punem rapid la punct și să plecăm bine în campionat”, a spus Măldărăşanu, citat de gsp.ro.