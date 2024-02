Reacţia lui Alexandru Chipciu, după ce Dan Nistor a spus că "s-a bătut cu el" în pauza meciului cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Reclamă

„La pauză, a fost o mică ceartă în vestiar între mine și Chipciu. Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem. Asta a fost, ne-am bătut în vestiar, apoi am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun. Obiectivul conducerii este clasarea pe locurile 7-9, dar ne gândim și la play-off.

Au venit 4 prieteni de la Rucăr să mă vadă și am zis să le fac acest semn (n.r.- cu degetul la gură). Aștept să mai marcheze și alți jucători. Știu că pretențiile sunt mari. Dacă murim eu cu Alex, ce se întâmplă? Moare U Cluj? Antrenorul a avut dreptate (n.r.- că echipa nu stă într-un jucător). Au venit târziu mai mulți jucători și nu sunt pregătiți”, au fost cele mai tari declaraţii date de Dan Nistor.

Universitatea Craiova – U Cluj 2-2. Clujenii au obţinut un egal după ce au fost conduşi cu 2-0!

Craiovenii au condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Lyes Houri (9 – penalty) şi Mihai Căpăţînă (45 – penalty), primul după un fault comis de Bogdan Vătăjelu la Jovan Markovic, iar al doilea după un fault făcut de Roger la Ştean Baiaram.

”U” Cluj a revenit foarte bine de la cabine şi a redus din diferenţă după numai 18 secunde, prin Valentin Gheorghe (46), introdus la pauză. Egalarea a fost reuşită de Dan Nistor, fost jucător al craiovenilor, care a marcat din penalty (64), după ce Nicuşor Bancu l-a agăţat în careu pe Valentin Gheorghe.

Echipa din Bănie şi-a creat ocazii bune de gol, prin Markovic (11), Bancu (68) şi Gjoko Zajkov (90+4), iar clujenii au ratat prin Valentin Valentin Gheorghe (48, 61), Daniel Popa (48).

Universitatea Craiova rămâne cu o singură victorie în ultimele şapte etape (trei egaluri, trei eşecuri), iar în ultimele patru meciuri de acasă a obţinut doar două puncte. ”U” Cluj are un singur punct în ultimele trei etape şi o singură victorie în ultimele şase runde (un egal, patru eşecuri).

