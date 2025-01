Reacţia lui Ianis Stoica, după ce cei de la Hermannstadt au anunţat că vor 1.500.000 de euro pe atacant - Antena Sport

Ianis Stoica a avut o primă reacţie după ce a aflat că Dinamo trebuie să plătească 1.500.000 de euro pentru a-l transfera.

Ianis Stoica este marele obiectiv al celor de Dinamo în perioada de transferuri din această iarnă. Zeljko Kopic este cel care insistă pentru transferul atacantului de la Hermannstadt. Sibienii i-au anunţat pe dinamovişti că trebuie să plătească o sumă uriaşă. Ianis Stoica a anunţat că cei din conducerea cluburilor trebuie să ajungă la un numitor comun.

Ianis Stoica, reacţie de ultimă oră despre transferul la Dinamo

„Dacă se poate să rămân, dar în fotbal nu se ştie niciodată. Astea sunt treburile conducerii, nu mă bag eu. Pe mine nu mă presează să plec pentru că vreau să am continuitate. Nu sunt presat de yvonuri, am tot ce îmi doresc. Când va veni timpul, mă voi gândi la plecare. Mă gândesc să am la fel de multe goluri ca în prima parte a sezonului”, a spus Ianis Stoica la digisport.ro.

FC Hermannstadt i-a setat preţul lui Ianis Stoica! Dinamo trebuie să plătească 1,5 milioane de euro

Claudiu Rotar, preşedintele celor de la FC Hermannstadt, a anunţat că echipa nu îl va lăsa pe Ianis Stoica să plece dacă Dinamo nu va plăti suma de 1,5 milioane de euro.

Preţul lui Ianis Stoica poate reprezenta o mare problemă pentru Dinamo, în condiţiile în care clubul încă se află în insolvenţă.