Revenirea momentului la Rapid! Fotbalistul se întoarce în lotul giuleștenilor în 2025 - Antena Sport

Fotbaliștii de la Rapid, într-un meci din play-off-ul sezonului trecut împotriva FCSB / Profimedia Echipa antrenată de Marius Șumudică este gata să dea lovitura din 2025, și de data aceasta nu este vorba de un transfer. Unul dintre oamenii de bază de la Rapid se întoarce pe teren, după trei luni. Fotbalistul revine în Grant după ce a fost operat de hernie de disc. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mai exact, este vorba despre Paul Iacob. Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a stat departe de gazon din cauza unei intervenții chirurgicale. Acum, este gata să se întoarcă și are un obiectiv măreț cu Rapid. Paul Iacob se întoarce în Giulești. Mijlocașul va participa la cantonamentul din ianuarie Fotbalistul și-a luat câteva zile libere de Crăciun, când a vizitat Budapesta și Viena alături de soția sa. Trecerea dintre ani o va petrece acasă, deoarece partenera fotbalistului va aduce pe lume primul lor copil: un băiețel. „Sper să fiu acasă, să nu se întâmple când sunt în cantonament. Dar din câte știm, termenul ar fi pe la sfârșitul lui ianuarie, deci voi fi aici”, a spus fotbalistul pentru gsp.ro. Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a făcut retrospectiva anului 2024. Acesta a dezvăluit că se pregătește intens pentru revenirea pe teren. Până în momentul în care giuleștenii vor pleca în cantonament, Iacob va continua să facă recuperare și alergări în fiecare zi. Marius Șumudică își duce elevii în Dubai în perioada 6-16 ianuarie 2025. Reclamă

Reclamă

„A fost un an mai ciudat, mai complicat. Începutul a fost foarte bun, cu acea serie de rezultate care ne-au adus în postura ca, după 4-0 cu FCSB, o partidă în care ne-a ieșit totul, să începem play-offul de pe locul 2, la numai 4 puncte de ei.

De atunci însă, nu pot nici acum să-mi explic ce s-a întâmplat. Pur și simplu, nu s-a legat jocul. Fotbalul e un sport ciudat. Să nu uităm cum ajunseserăm în acea poziție, cu victoria cu Universitatea Craiova, când am întors de la 1-3 la 4-3, cu golul lui Burmaz, în ultimul minut.

Apoi am câștigat tot așa, pe final, cu Dinamo cu 2-1, într-o partidă în care am fost dominați net. La Cluj am bătut cu 1-0 cu CFR, din singurul șut mai periculos, al lui Djokovic. Adică poate că am și luat unele puncte la care nu mai speram”, a precizat giuleșteanul.

Reclamă