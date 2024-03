Risto Radunovic, dezvăluire „bombă” după FCSB - Sepsi 2-1: „Vreau să câștig campionatul și să plec!” - Antena Sport

Reclamă

„Începem playoff-ul cu dreptul. Mă bucur că am ajutat echipa. Mă bucur că am obținut victoria în această seară cu suporterii noștri. Au făcut sacrificii pentru noi, iar noi nu am dat totul (n.r. referitor la înfrângerea cu Rapid).

Am arătat caracter, nu am pierdut moralul, am profitat de faptul că Rapid a pierdut puncte. După pauza echipelor naționale ne așteaptă meciuri grele.

Coman a jucat foarte bine, e meritul lui! Toată echipa a jucat bine, mă bucur pentru asta.

Sincer să fiu, îmi doresc să câștig campionatul și să plec. Încă nu am vorbit cu nimeni, dar vreau să câștig campionatul și să plec!”, a spus Risto Radunovic, la digisport.ro.

Alexandru Băluță, gol de senzație în FCSB – Sepsi

Alexandru Băluță a marcat un gol de senzație în FCSB – Sepsi. Jucătorul echipei lui Elias Charalambous a surprins pe toată lumea cu o execuție superbă.

La scorul de 1-1, jucătorul de la FCSB a decis să își încerce norocul și l-a învins pe portarul echipei covăsnene. În minutul 40 al duelului de pe Arena Națională, Risto Radunovic a plecat într-o cursă care i-a surprins pe covăsneni, iar mai apoi a trmis mingea la Alexandru Băluță. Jucătorul a preluat apoi, cu finețe, balonul și a trimis mingea, cu efect, spre poarta lui Sepsi. Portarul echipei patronate de Laszlo Dioszegi nu a reușit să respingă balonul, iar acesta s-a oprit direct în plasa porții. Echipele de start pentru FCSB – Sepsi: FCSB (4-3-3): Târnovanu – Ov. Popescu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru, Șut, Olaru (cpt.) – Băluță, Oct. Popescu, Fl. Coman

Rezerve: M. Udrea, A. Vlad – V. Crețu, Panțîru, Miculescu, Pandele, Phelipe, Antwi, Chiricheș, Alhassan

Absenți: Haruț, Pantea, Radaslavescu (accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous SEPSI (4-1-4-1): D. Moldovan – Oroian, Ninaj, Kecskes, D. Ciobotariu, N. Păun (cpt.) – Popsa, Kallaku, K. Varga, A. Dumitrescu – Debeljuh

Rezerve: Gedo, V. Tănasă – Safranko, Rența, I. Grigore, Aganovic, Kocsis, R. Varga, Rondon

Absenți: M. Ștefănescu (suspendat), Roland Niczuly, C. Matei, Alimi (accidentați)

