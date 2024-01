Hagi l-a făcut pe Ronaldo Deaconu în doar 30 de secunde să uite de Dinamo: "Au fost cele mai inspirate din viaţa mea" - Antena Sport

Reclamă

„Am terminat cu Corona (n.r. Kielce / Polonia) pe cale amiabilă, îi mulțumesc directorului Pawel Golanski pentru încredere, tuturor din familia echipei. Sunt foarte fericit că am venit la Farul. Am negociat în 30 de secunde totul, am fost sunat, m-au întrebat ce vreau, am acceptat. a fost cea mai scurtă negociere pe care am avut-o. au fost cele mai inspirate 30 de secunde din viața mea, vreau să mă bat la titlu și la grupele Ligii Campionilor.

Mi-am dorit, aici viitorul înseamnă performanță, mă pot lupta pentru lucruri mari, trofee și obiective mari.â

Îmi propun să fiu decisiv și să ajut echipa și să ne îndeplinim obiectivele și să mă bat pentru lucrurile bune”, a declarat Ronaldo Deaconu, potrivit Farul TV.

În această perioadă de mercato, Ronaldo Deaconu a mai fost dorit și de Dinamo, formație care a început o adevărată „revoluție” a lotului. Chiar dacă s-a declarat un fan al formației din Ștefan cel Mare, mijlocașul a ales să semneze cu Farul Constanța.

În cariera sa, jucătorul cotat la 450.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, a mai jucat pentru: Academia Hagi, Feyenoord, FC Twente, ASA Tg. Mureș, Concordia Chiajna, HNK Gorica, Sepsi OSK, Gaz Metan Mediaș, SX Chang’an și Korona Kielce. A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2021. La momentul respectiv valora suma de 1,2 milioane de euro.

Cum a fost prezentat Ronaldo Deaconu „Începând de astăzi, Ronaldo Deaconu este noul jucător al echipei noastre, după ce a semnat un contract valabil până în vara anului 2026. Născut la 13 mai 1997, Ronaldo Deaconu și-a făcut junioratul la Academia Gheorghe Hagi, iar apoi a evoluat în carieră pentru formațiile Feyenoord Rotterdam (tineret), Twente Enschede (tineret), ASA Tg. Mureș, Concordia Chiajna, HNK Gorica (Croația), Sepsi Sf. Gheorghe, Gaz Metan Mediaș, Shaanxi Chang’an Athletic (China) și Korona Kielce (Polonia). În cele 153 de partide disputate până acum în Liga 1 și Cupa României a marcat 19 goluri și a oferit 33 de pase decisive. Este fost internațional de juniori, tineret și olimpic al României. Bine ai venit, Ronaldo, și mult succes în tricoul alb-albastru!”, este mesajul transmis de campioana României pe site-ul oficial.