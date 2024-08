Scene şocante la Buzău! Jucătorii Rapidului, înjuraţi şi scuipaţi de propriii fani: "Afară din Giuleşti!" - Antena Sport

Scene şocante la Buzău.Jucătorii Rapidului au fost înjuraţi şi scuipaţi de propriii fani la finalul partidei. Rapid este singura echipă din Liga 1 care nu a reuşit să câştige în acest sezon al Ligii 1.

Fanii Rapidului au înnebunit după ce echipa lor favorită a rămas fără victorie în primele 5 etape. Finalul partidei a fost unul tensionat.

Scene şocante la Buzău! Jucătorii Rapidului, înjuraţi şi scuipaţi de propriii fani

Conform gsp.ro, fanii Rapidului i-ar fi scuipat şi înjurat pe jucători n momentul în care aceştia au mers să îi salute. „Demisia! Demisia” şi „Afară din Giuleşti!” au fost mesajele dure ale anilor.

Claudiu Petrila, dărâmat după ce Rapid a rămas singura echipă fără victorie

Claudiu Petrila a fost dărâmat după ce Rapid a rămas singura echipă fără victorie în Liga 1. Rapid nu a reuşit să câştige nici în deplasarea de la Buzău, deşi a condus din nou. Claudiu Petrila a spus că nici el nu înţelege ce se întâmplă la Rapid, deşi totul decurge normal la antrenamente.

„Din nou o seară neagră. Am început bine, am marcat repede. A doua parte am început slab. A venit şi acel penalty şi i-a ajutat să marcheze. Azi am legat puţin jocul, am pasat, ne-am creat ocazii. Fizic suntem bine, ne pregătim bine, dar la meciuri nu reuşim. E dureros, dar trebuie să facem ceva şi să ne revenim. Nici noi nu prea înţelegem, vrem să câştigăm, dăm totul, dar nu reuşim să câştigăm. Se reflectă asupra tuturor, toţi trebuie să tragem căruţa în aceeaşi direcţie. Suntem bine în vestiar„, a spus Claudiu Petrila la digisport.ro.