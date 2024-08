"Se joacă, se distrează cu mine" Gigi Becali a spus motivul pentru care FCSB a ratat grupele Ligii Campionilor! - Antena Sport

Gigi Becali a spus motivul pentru care FCSB a ratat grupele Ligii Campionilor! Gigi Becali, în timpul unui interviu / Hepta Gigi Becali a spus motivul pentru care FCSB a ratat grupele Ligii Campionilor! Patronul roş-albaştrilor consideră că Divinitatea l-a pedepsit fiindcă nu a construit biserica pe care I-a promis-o Domnului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB – LASK Linz se dispută joi, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua. Meciul va decide echipa calificată în grupele Europa League. „Se joacă, se distrează cu mine” Gigi Becali a spus motivul pentru care FCSB a ratat grupele Ligii Campionilor! ”Om vedea ce vrea. Am pus eu cupolele (n.r – se referă la biserica pe care a promis că o construiește în Pipera), dar până nu apuc să slujesc…. Nu vezi că…, tot am crezut, bă, mă ajută Dumnezeu, am pus cupolele, dar nu vezi.. A zis Dumnezeu: ‘băi, tu ai pus cupolele prea târziu. Păi, eu când ți-am dat cu Galatasaray, acum 18 ani’ (n.r – cea mai recentă calificare a FCSB-ului în Liga Campionilor) tu ai promis’. Atunci, eu am păcătuit. Dumnezeu a zis: păi, tu, mi-ai promis mie biserică acolo, pe colț și o faci după 18 ani? Hai, las’, că-ți dau și eu ție Liga Campionilor când o s-o termini și o să faci Sfânta Liturghie acolo. Reclamă

Până atunci, mă joc și eu cu tine, cum te-ai jucat și tu.

Așa îmi zice Domnul acum. Cum te-ai jucat tu cu mine, acum o să mă distrez cu tine, ca să te înveți minte. Altă dată când făgăduiești, imediat să te ții de cuvânt, nu după 18 ani”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Albion Rrahmani a debutat cu gol la Sparta Praga, în play-off-ul Champions League. Fosta adversară a FCSB-ului s-a calificat în grupele Ligii Campionilor

Albion Rrahmani a debutat cu gol la Sparta Praga, chiar în play-off-ul Champions League. Fostul atacant de la Rapid a făcut spectacol în cadrul manșei retur a „dublei” cu Malmo.

Atacantul din Kosovo, care a ajuns la Sparta în schimbul sumei de 5 milioane de euro, a fost introdus în teren în minutul 70 al partidei. Rrahmani a avut nevoie doar de 13 minute, pentru a-și face simțită prezența în tricoul Spartei. În minutul 83 al partidei, Albion Rrahmani a primit o pasă excelentă, în fața porții, de la Lukas Haraslin, la scorul de 1-0, pentru Sparta Praga. Fostul atacant de la Rapid a îndeplinit o simplă formalitate și a stabilit scorul final al duelului cu Malmo, 2-0 în favoarea cehilor. După gol, Rrahmani și-a dat tricoul jos și a primit cartonașul galben. Fosta adversară a FCSB-ului, din turul 3 preliminar al Champions League, s-a calificat în noua fază a ligii, care a înlocuit faza grupelor, după ce s-a impus, la general, cu scorul de 4-0, în fața celor de la Malmo. Formația suedeză va evolua în faza ligii din Europa League. Albion Rrahmani, mesaj emoţionant pentru fanii Rapidului, după transferul la Sparta Praga: „Până data viitoare” Albion Rrahmani a avut un mesaj emoţionant pentru fanii Rapidului, după transferul la Sparta Praga. Atacantul kosovar va părăsi Giuleştiul, iar cehii vor plăti 5 milioane de euro pentru transferul acestuia. Chiar dacă a evoluat un singur an în tricoul celor de la Rapid, Albion Rrahmani s-a ataşat de club şi a postat un mesaj emoţionant înaintea despărţirii.

Atacantul de 23 de ani le-a mulţumit fanilor pentru susţinerea din ultimul an, le-a urat succes foştilor colegi şi a promis că va rămâne mereu fan al Rapidului:

„După un an minunat împreună, este timpul să ne luăm la revedere. Când am ajuns în Giulești, am văzut și am simțit ce club uimitor este Rapid, cu fani uimitori, și mi-am promis că voi da 100% în fiecare meci pentru a-i face fericiți pe suporteri.

Într-un an cu multe provocări, am avut și multe momente grozave împreună.

Voi fi mereu un fan al Rapidului, care a devenit casa mea. Întotdeauna voi fi recunoscător că am făcut parte din această echipă.

Voi fi mereu recunoscător oamenilor din club pentru că au avut încredere în mine și au fost alături de mine în cele mai grele momente ale mele aici, când a contat cel mai mult.

Dragi rapidiști, până data viitoare când ne vom revedea, vă doresc mult succes. Al vostru, Albion. Hai, Rapid!”, a scris Albion Rrahmani, pe contul său de Instagram.

