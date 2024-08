Albion Rrahmani a debutat cu gol la Sparta Praga, în play-off-ul Champions League. Fosta adversară a FCSB-ului e în faza ligii! - Antena Sport

Atacantul de 23 de ani le-a mulţumit fanilor pentru susţinerea din ultimul an, le-a urat succes foştilor colegi şi a promis că va rămâne mereu fan al Rapidului:

„După un an minunat împreună, este timpul să ne luăm la revedere. Când am ajuns în Giulești, am văzut și am simțit ce club uimitor este Rapid, cu fani uimitori, și mi-am promis că voi da 100% în fiecare meci pentru a-i face fericiți pe suporteri.

Într-un an cu multe provocări, am avut și multe momente grozave împreună.

Voi fi mereu un fan al Rapidului, care a devenit casa mea. Întotdeauna voi fi recunoscător că am făcut parte din această echipă.

Voi fi mereu recunoscător oamenilor din club pentru că au avut încredere în mine și au fost alături de mine în cele mai grele momente ale mele aici, când a contat cel mai mult.

Dragi rapidiști, până data viitoare când ne vom revedea, vă doresc mult succes. Al vostru, Albion. Hai, Rapid!”, a scris Albion Rrahmani, pe contul său de Instagram.