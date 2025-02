Sorana Cîrstea a explicat gestul uriaş pe care l-a făcut în faţa Simonei Halep: "M-au copleșit lacrimile" - Antena Sport

Sorana Cîrstea a explicat gestul uriaş pe care l-a făcut în faţa Simonei Halep, în momentul în care fostul număr 1 WTA şi-a anunţat retragerea din tenis. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sorana Cîrstea şi Simona Halep au oferit o imagine emoţionantă la Transylvania Open. Sorana a venit lângă teren şi a îmbrăţişat-o pe Halep, imediat după ce aceasta şi-a anunţat retragerea. Sorana Cîrstea, explicaţii pentru gestul uriaş pe care l-a făcut în faţa Simonei Halep „A fost un moment complicat și copleșitor. Când s-a dus să-și îmbrățișeze părinții, atunci mi-am dat seama că este ultimul meci și că va anunța. Am ieșit, eram aici în lounge, am ieșit pe teren din respect. Și în momentul în care a ținut acel discurs, m-au copleșit lacrimile pentru că, așa cum am spus, ne știm de când aveam șapte ani, sunt 27 de ani de amintiri, practic ne-am tras una pe alta, venim din aceeași țară și asta ne va uni tot timpul. Și, în același timp, știu că va veni și momentul meu la un moment dat. Probabil destul de curând, nu știu ce înseamnă curând. Și atunci au fost foarte, foarte multe emoții și am fost copleșită, să spun așa. Reclamă

Însă în același timp o felicit pe Simona pentru modul în care a făcut-o și faptul că a făcut acasă această retragere. Simona va avea tot timpul respectul meu pentru ce a realizat, este imens să fii numărul 1 și să câștigi două Grand Slamuri, este visul oricărui jucător„, a spus Sorana Cîrstea pentru treizecizero.ro.

Stere Halep a dezvăluit adevăratul motiv pentru care Simona Halep

Stere Halep a anunţat că „Simo” nu se mai simte capabilă să participe în calificările turneelor mici, pentru a putea urca în ierarhia mondială.

„Preconizam că aşa va fi. Dacă tot am preconizat că poate se revenea din nou la clasamentul la care era Simona… am tot aşteptat şi aşteptat şi dacă tot nu s-a rezolvat nimic, nu au luat nimic în consideraţie, am hotărât să facă şi pasul ăsta. Nu putea să facă calificări în turnee de 250 de puncte.

