"Sper să stau cât mai mult aici". Elias Charalambous, mesaj ferm despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: "Nu e nimic de ascuns" - Antena Sport

Elias Charalambous a transmis un mesaj ferm despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB. Antrenorul cipriot a recunoscut că nu el se ocupă de transferuri, el fiind doar concentrat pe pregătirea jucătorilor în vederea partidelor.

Elias Charalambous o antrenează pe FCSB de doi ani şi va deveni, pe 6 aprilie, cel mai longegiv antrenor din „era” Gigi Becali. El îl va depăşi astfel pe Laurenţiu Reghecampf.

Elias Charalambous, mesaj ferm despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB

Elias Charalambous a recunoscut că nu se aştepta să fie ofertat de FCSB, însă speră să rămână cât mai mult timp pe banca formaţiei campioane.

Cipriotul a vorbit şi despre implicarea lui Gigi Becali. Acesta a recunoscut că nu se ocupă el de transferuri, însă este convins că rezultatele echipei sunt cele care contează cel mai mult.

„Sunt foarte fericit, mă bucur de fiecare zi. În fotbal, ca și în viață, nu știi niciodată ce se întâmplă. Când am semnat, mi-am făcut bagajul într-o noapte, am venit aici și toată lumea îmi spunea că vin la un club dificil, care schimbă antrenorii foarte des. Am zis că vin și încerc să dau tot ce am mai bun. Nu m-am gândit prea mult la altele. Am încercat să mă concentrez la munca mea. Uite că am ajuns la doi ani, așa a vrut Dumnezeu. Sper să stau mai mult.