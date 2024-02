"Sunt două puncte pierdute!" Darius Olaru, discurs sincer după U Cluj - FCSB 0-0: "Nu pot să fiu fericit!" - Antena Sport

Darius Olaru a avut un discurs sincer după U Cluj – FCSB 0-0

Căpitanul roş-albaştrilor a spus că nu poate fi fericit atâta timp cât echipa sa nu a câştigat Darius Olaru a avut un discurs sincer după U Cluj – FCSB 0-0. Căpitanul roş-albaştrilor a spus că nu poate fi fericit atâta timp cât echipa sa nu a câştigat. FCSB a remizat la Cluj, iar distanţa faţă de Rapid a scăzut la 7 puncte.

Darius Olaru vrea să îşi ia revanşa în următorul meci, pe care FCSB îl va disputa pe teren propriu cu FC Botoşani.

Darius Olaru, discurs sincer după U Cluj – FCSB 0-0

„A fost o partidă dificilă, ştiam că ne va aştepta un meci dificil. Nu am reuşit să marcăm şi am luat doar un punct. Sunt încă două puncte pierdute. Trebuie să mergem acasă şi să luăm cele 3 puncte. Nu am cum să fiu fericit pentru că nu am câştigat. Nu am jucat neapărat vârf, am făcut la antrenament să cobor mai mult şi eu şi Baba. Universitatea are o echipă bună. Dacă avea un teren mai bun, aveau mai multe puncte aici„, a spus Darius Olaru după U Cluj – FCSB 0-0 la digisport.ro.