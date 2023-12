Tranzacţia pusă la cale între U Cluj şi FCSB! Totul depinde de Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

U Cluj ocupă în prezent un nesperat loc 6, care duce în play-off-ul Ligii 1. Clujenii sunt la egalitate de puncte cu locul 5, ocupat de Petrolul Ploieşti.

Ianis Stoica, dezvăluiri uimitoare despre relația cu Gigi Becali: „Nu mi-a spus niciodată asta”

Ianis Stoica a făcut dezvăluiri uimitoare despre relația cu Gigi Becali. Jucătorul de 20 de ani, împrumutat la U Cluj, a vorbit despre experieța sa cu patronul de la FCSB.

Reclamă

Ajuns acum la 20 de ani, Ianis Stoica a fost unul dintre „pariurile” lui Gigi Becali, care a primit și o clauză uluitoare în contractul cu vicecampioana României. Este vorba de suma de 500 de milioane de euro.

În cadrul unui interviu, Ianis Stoica a vorbit despre patronul de la FCSB, dar și despre relația cu acesta. Tânărul atacant a dezvăluit că a vorbit o singură dată cu Gigi Becali și a explicat și cum se simțea după intervențiile sale în spațiul public.

„Eram și mic, nu mi-a spus-o niciodată (n.r. că îl apreciază). Eu nu am vorbit niciodată cu el lucruri de genul ăsta. Am discutat o singură dată, când a fost dumnealui în bază. Nu-mi permit să-l sun. Eu aveam discuții cu antrenorii, am încercat să-mi fac treaba.

Reclamă

(n.r. despre clauza de 500 de milioane de euro) Mi-a dat și încredere, dar era și presiune. Nu sunt deciziile mele. Eu respect poziția clubului și știu că trebuie să-mi fac treaba cât pot de bine. Îmi plăcea presiunea asta, nu mă incomoda. Îmi place să joc cu presiune”, a spus Ianis Stoica, potrivit flashscore.ro. Gigi Becali i-a setat lui Ianis Stoica clauza de 500 de milioane de euro datorită debutului acestuia la FCSB. În anul 2017, la vârsta de doar 14 ani, atacantul debuta cu gol în tricoul vicecampioanei, într-un meci din Cupa României, cu Sănătatea Cluj. Gigi Becali, asalt total pe piaţa transferurilor! Nu concepe ratarea titlului şi se pregăteşte să dea lovitura Gigi Becali ia cu asalt piaţa transferurilor şi e gata să îşi aducă golgheter la FCSB. Patronul liderului din Liga 1 nu mai concepe să rateze din nou titlul şi l-a trimis pe Florin Vulturar să îi aducă întrăriri din Africa. Omul de afaceri este mulţumit de Joyskim Dawa şi de Siabonga Ngezana. E gata să îşi aducă un atacant care să-l facă uitat pe Andrea Compagno, cel care nu mai este pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera l-a trimis deja pe Vulturar în Africa, iar omul lui de încredere a întocmit o listă de 10 jucători. Becali are ultimul cuvânt şi pregăteşte o ofertă. „O să mai vină probabil un alt atacant din străinătate. Nu e decis nimic, sunt 10 jucători pe listă, se discută. Majoritatea sunt din Africa, au prețuri rezonabile jucătorii buni. În America de Sud ți se cer 10 milioane de euro pentru un golgheter”, a declarat Florin Vulturar pentru iamsport.ro. Reclamă