Unde caută Gigi Becali jucători! Patronul FCSB a anunţat deja că vrea să facă o echipă puternică - Antena Sport

Cel mai cunoscut jucător de origine kenyană este McDonald Mariga (36 de ani), care a fost adus de Jose Mourinho la Inter în perioada în care tehnicianul portughez antrena echipa italiană.

Mariga nu s-a impus la Inter, iar în anul 2018 s-a retras din activitate, ultima oară evoluând la Real Oviedo, în Spania, echipă pentru care a jucat, la un moment dat, şi Marius Lăcătuş.

Gigi Becali: „Trebuie echipă puternică”

După egalul de acasă cu FC Voluntari, scor 0-0, Gigi Becali a insistat că trebuie să facă o echipă puternică. Patronul FCSB a criticat arbitrajul după acel meci.

”Are cineva ceva cu FCSB? Eu așa cred, pentru că am avut două penalty-uri cu U Cluj, acum am avut iar două, că eu zic că Boboc, îl atinge mâna în braț, dar el dă cu brațul să scoată mingea. Când îi vine direct în mână, nu înțeleg, e VAR. E posibil să fie ceva.

Eu i-am zis lui MM: ’Bă, Mihai, noi trebuie să îi batem, să nu ținem cont de arbitraj’. E clar că e ceva, nu ai ce să le faci. Nu mai vreau să mă cert toată ziua cu cineva, ori cu Vassaras, Burleanu nu cred că are treabă. Nu mai vreau să mă cert, să jignesc în fiecare săptămână.

Dacă Vassaras și-a cerut scuze, e bine, înseamnă că nu a dat el vreun ordin. Omul care dă ordin nu își mai cere scuze sau e posibil ca arbitrii să fie un fel de supuși la Federație, e posibil orice. Acel 11 metri de aseară direct în mână e inadmisibil. Cum adică, mă, la Pantea, că nu se vede mingea că îi vine în mână, dai 11 metri și eliminare și la ăsta, unde se vede mâna clar… Pantea își trage mâna la spate, ăsta vine și are mâna la un metru de corp și să nu vezi.. e clar. Asta este situația, nu vreau să mă mai cert, gata, îmi ajunge, am obosit. Am zis că dacă zic, că dacă fac, că dacă dreg, nu. Singurul lucru care trebuie este echipă puternică. Mai bine că se întâmplă așa, ca să fac echipă puternică", a spus atunci Gigi Becali la Palat. Gigi Becali, asalt total pe piaţa transferurilor! Nu concepe ratarea titlului şi se pregăteşte să dea lovitura Gigi Becali ia cu asalt piaţa transferurilor şi e gata să îşi aducă golgheter la FCSB. Patronul liderului din Liga 1 nu mai concepe să rateze din nou titlul şi l-a trimis pe Florin Vulturar să îi aducă întrăriri din Africa. Omul de afaceri este mulţumit de Joyskim Dawa şi de Siabonga Ngezana. E gata să îşi aducă un atacant care să-l facă uitat pe Andrea Compagno, cel care nu mai este pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera l-a trimis deja pe Vulturar în Africa, iar omul lui de încredere a întocmit o listă de 10 jucători. Becali are ultimul cuvânt şi pregăteşte o ofertă. „O să mai vină probabil un alt atacant din străinătate. Nu e decis nimic, sunt 10 jucători pe listă, se discută.

Majoritatea sunt din Africa, au prețuri rezonabile jucătorii buni. În America de Sud ți se cer 10 milioane de euro pentru un golgheter”, a declarat Florin Vulturar pentru iamsport.ro.