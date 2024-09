"Trebuie să dau mai mult!" Alex Băluță, mesaj sincer după criticile primite. Ce a spus după FCSB - UTA 2-0 - Antena Sport

Alex Băluță, mesaj sincer după criticile primite Profimedia Alex Băluță a transmis un mesaj sincer după criticile primite. Jucătorul campioanei a vorbit deschis, la interviul de la finalul partidei cu UTA. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Duelul dintre FCSB și UTA a contat pentru etapa a 8-a din noul sezon de Liga 1. Partida care s-a jucat pe stadionul „Arcul de Triumf” a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Alex Băluță, mesaj sincer după criticile primite În ultima perioadă, Alex Băluță a fost criticat în termeni duri din cauza prestațiilor sale. Chiar Gigi Becali a spus că jucătorul său este „anti-gol”. Totuși, Băluță a transmis că nu este supărat din cauza acestor afirmații și că trebuie să dea mai mult, pentru a avea meciuri bune în tricoul campioanei. „Un meci destul de greu, pe un teren dificil. Nu a fost ușor pentru noi, nu ne-am antrenat aici. Pentru mine a fost ușor să mă adaptez, am centrul de greutate jos, nu mi-a pus probleme terenul. Reclamă

Reclamă

Mă bucur că am marcat, că am ajutat echipa. E foarte important că am reușit să câștigăm astăzi și să urcăm în campionat.

Nu am vrut să execut acolo, m-am sucit în timpul execuției. Am bătut slab, nu sunt un executant de penalty-uri. Am reușit să înscriu după, Dumnezeu m-a ajutat. Asta e cel mai important pentru mine.

Mi-ar fi plăcut să intre și lobul, a fost o acțiune frumoasă. Mi-a lipsit șansa acolo. Important e că am avut ocazii și de acum înainte e important să mă pregătesc cât mai bine.

Reclamă

Dacă sunt supărat, sunt supărat doar pe mine, nu pe ce s-a spus în ultimele zile. Pe mine mă ambiționează lucrurile astea și mă ajută să mă pun pe picioare. A fost un blocaj, ăsta e fotbalul. Mă bucur că am șansa să mă revanșez. Chiar dacă am fost criticat, pe mine m-a ambiționat lucrul ăsta. Nu o să caut scuze, trebuie să țin capul sus. E o presiune imensă la FCSB, asta s-a simțit din prima zi. Întradevăr, a fost o perioadă fără realizări, va trebui să dau mai mult. Nu pot să spun că ne-am focusat mai mult pe Europa, e o realizare imensă că suntem reprezentanții României. De acum va trebui să ne concentrăm foarte mult pe campionat. Această pauză e de bun augur, eu zic că suntem pe drumul cel bun.”, a spus Alex Băluță, la digisport.ro. Lixandru a dezvăluit diagnosticul primit după ce a fost scos de staff de pe teren accidentat Lixandru a dezvăluit diagnosticul primit după ce a fost scos de staff de pe teren accidentat. Lixandru a suferit o entorsă. El s-a arătat optimist în privinţa şanselor de a mai fi convocat, în ciuda diagnosticului, care nu este deloc unul bun. „(n.r: Spune-ne dacă mai poţi ajunge la naţională) Mi-am sucit glezna. Doctorul echipei s-a uitat la picior, e o mică entorsă.

Mă aşteaptă doctorul.

(n.r.: dacă mai sunt şanse să fie convocat) Cu siguranţă. Îmi doresc foarte mult să fiu ok, dar nu depinde doar de mine, ci şi de starea în care sunt. Eu o să fac tot ce depinde de mine.

Fix primul lucru la care m-am gândit era naţionala. Cred că o să fie bine şi dacă aşa a vrut Dumnezeu, înseamnă că aşa a fost să fie.

A fost un clinci, mi-am sucit glezna. Eu zic că o să fie ok.

O victorie muncită, pe un teren greu. A fost o perioadă încărcată şi grea. Ne bucurăm că am luat puncte, că am intrat în Europa League, acum băieţii au timp să pregătească următoarele meciuri.

n.r: despre ratarea penalty-ului de către Băluţă) Se întâmplă. După aceea a şi marcat, mă bucur pentru el.

Dacă vrei să joci în cupele europene, trebuie să te odihneşti.

A fost o onoare să port banderola. Lucrurile se întâmplă foarte repede, convocarea la naţională, Europa League. Încerc să ţin pasul şi să muncesc la fel”, a declarat Mihai Lixandru.

Reclamă