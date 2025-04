"Trebuie să ne luptăm să rămânem în prima ligă" Gică Hagi şi-a băgat în şedinţă jucătorii după Farul - Unirea Slobozia 1-1: "Să lăsăm orice altă preocupare" - Antena Sport

Gică Hagi a întârziat la conferinţa de presă. „Regele” a explicat că a avut o şedinţă cu jucătorii săi, după ce Farul nu a reuşit să câştige nici cu Unirea Slobozia. Constănţenii au avut numeroase ocazii, dar au marcat o singură dată, prin Grygorian, în minutul 42.

Surprinzător, în ciuda ocaziilor mari ale constănţenilor, Unirea Slobozia a dat lovitura în finalul partidei şi a egalat prin Aganovic (min. 71).

Gică Hagi, după Farul – Unirea Slobozia 1-1: „Trebuie să ne luptăm până la capăt, trebuie să schimbăm ceva”

„Scuze că am întârziat, dar am avut o discuţie cu ei, le-am mai spus nişte cuvinte legate de situaţia care e.

Ne pare rău, dar am ajuns în această situaţie din cauza faptului că în a doua repriză i-am lăsat pe adversari să aibă iniţiativa, chiar dacă am schimbat şi sistemul. Am zis să aduc în centru putere, am încercat şi tocmai pe centru am luat-o.

Din păcate, iar am ratat ocazii multe. Adversarul a ajuns o dată la poartă şi am luat gol. Ăsta e fotbalul, e o situaţie grea, trebuie gestionată cum trebuie.