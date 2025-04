Ultimatum pentru cei de la Rapid! Jucătorul care poate pleca la final de sezon: "Vine vara, ce faceţi cu el?" - Antena Sport

„Vara trecută, înainte să vină la Rapid, am avut FC Porto pentru Grameni, dar Porto trece printr-un moment greu. Puteau să îl ia împrumut, să joace 4 meciuri la echipa mare, iar apoi să dea banii pentru el, două milioane. Gică voia banii atunci. A apărut Rapid, am negociat și în 5 minute am terminat tot.

Dan Şucu nu are parte deloc de linişte la Rapid. După ce Marius Şumudică şi-a anunţat plecarea din Giuleşti , un alt jucător nu ar mai vrea să continue printre rapidişti. Asta după ce Rapid a ratat Cupa României şi mai are şanse mici de a merge în cupele europene.

Acum, vine vara, are Campionat European de tineret. Normal că nu-mi convine. Eu am tot lăsat-o pe Rapid, am vorbit cu Viorel Moldovan, am o relație bună și cu Dan Șucu. Vine vara. Băi, ce faceți cu el? Dacă nu joacă, lăsați-mă să-l duc undeva. Dacă îl duceai la Porto, numai când pune ștampila Porto pe el îi creștea valoarea, chiar dacă ar juca la echipa a doua. Nu mi-aș fi imaginat că nu va juca la Rapid”, a spus Florin Manea, conform orangesport.ro.

Grameni este un obişnuit al băncii de rezerve la Rapid. Are 19 apariţii la echipa giuleşteană, dar a fost titular doar de 7 ori.