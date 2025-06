Un brazilian care s-a duelat cu Angel Di Maria în Liga Portugal a venit în Liga 1! Echipa cu care a semnat - Antena Sport

Un fost internaţional de juniori al Braziliei, Christian Kendji Wagatsuma Ferreira, lasă prima ligă a Portugaliei pentru a face parte din echipa Oţelului. El a semnat un contract pe doi ani cu clubul din Galaţi şi deja se pregăteşte alături de noii săi colegi.

Christian Kendji Wagatsuma Ferreira a ajuns miercuri seară în cantonamentul de la Braşov al SC Oţelul Galaţi. Kazu are 25 de ani şi joacă pe postul de fundaş stânga, însă are capacitatea de a activa şi ca mijlocaş pe aceeaşi bandă sau ca închizător. El este un fost component al reprezentativei Under 17 a Braziliei, în perioada 2016-2017 fiind selecţionat pentru 12 partide. A fost utilizat în 4 dintre acestea. Christian are origini japoneze, străbunicii săi provenind din Osaka.

Brazilianul Kazu a semnat cu Oţelul Galaţi

Kazu vine de la Gil Vicente, din prima ligă a Portugaliei, grupare pentru care în sezonul 2024-2025 a disputat 13 partide, 11 în eşalonul de elită şi 2 în Cupă. El a mai activat şi la Oliveirense, în liga secundă portugheză, dar şi în ţara natală, la Coritiba şi Parana. În 2021, a trăit o experienţă interesantă în fotbalul din Statele Unite ale Americii, ca jucător la North Texas, echipă pentru care a înscris de 6 ori în 27 de partide.

“Am acceptat cu maxim interes transferul în România, o ţară cu un fotbal bun. Noul meu club are o istorie importantă, două trofee naţionale, iar acest aspect mă motivează să mă adaptez cât mai repede şi să ajut echipa să obţină rezultate pe măsura aşteptărilor tuturor. Îi salut pe toţi suporterii Oţelului şi le transmit că sunt nerăbdător să ne vedem pe stadion. Forza, Oţelul!”, a declarat Kazu.

Printre starurile cu care Kazu s-a duelat în Liga Portugal, competiţie transmisă în AntenaPLAY, se numără şi Angel Di Maria, care a evoluat sezonul trecut pentru Benfica.