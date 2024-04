Un fost jucător legendar al Craiovei e total dezamăgit de FCU Craiova: "Poate să o bată şi o echipă de Divizia C"! - Antena Sport

De asemenea, Eugen Trică a subliniat că jucătorii nu au respectat ceea ce le-a transmis el la pauză, mărturisind că în meciul cu Voluntari, s-a jucat rămânerea în prima ligă a lui FCU Craiova.

„Explicațiile sunt simple. Am început meciul foarte bine, am dominat adversarul, am recuperat foarte repede mingea. Astăzi am dat cu piciorul unei șanse extraordinare. Echipa adversă a jucat în inferioritate numerică, vine pauza, vorbesc cu ei că trebuie să scoatem mingea la margine. Au făcut asta vreo 10 minute, apoi au luat-o cu mingea în zona centrală.

Mai departe vine inteligența jucătorului. Eu dacă le spun ceva la pauză și ei nu respectă, înseamnă că e foarte grav. Ne merităm soarta, eu am avut o discuție și i-am întrebat dacă sunt conștienți de ocazia ratată, practic s-a jucat rămânerea în prima ligă. Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă la Liga 2″, a declarat Eugen Trică, conform digisport.ro.

Dinamo şi FCU Craiova, ultimele clasate în Liga 1!

Dinamo şi FCU Craiova sunt ultimele clasate în Liga 1! Echipa antrenată de Zeljko Kopic a fost învinsă cu 2-1 de către Botoşani, în timp ce FCU Craiova a făcut 0-0 cu Voluntari.

Dinamo e pe locul 9 în play-out, cu 20 de puncte, după 6 etape disputate. FCU Craiova e lanterna clasamentului, cu 19 puncte.

Meciul FC Botoşani – Dinamo 2-1, din etapa a 6-a a play-out-ului Ligii 1, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. „Câinii” au fost învinşi din nou cu un gol marcat în prelungirile partidei.

Aflată pe loc de baraj înaintea acestui meci, Dinamo a fost depăşită de FC Botoşani. „Alb-roşiii” au ratat printre degete victoria etapa trecută, în Bănie. Blănuţă l-a învins pe Golubovic în minutul 90.