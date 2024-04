Eugen Trică a răbufnit, după ce FCU Craiova a rămas pe ultimul loc din Liga 1: "Dacă vor să meargă în Liga a 2-a, să meargă!" - Antena Sport

De asemenea, Eugen Trică a subliniat că jucătorii nu au respectat ceea ce le-a transmis el la pauză, mărturisind că în meciul cu Voluntari, s-a jucat rămânerea în prima ligă a lui FCU Craiova.

„Explicațiile sunt simple. Am început meciul foarte bine, am dominat adversarul, am recuperat foarte repede mingea. Astăzi am dat cu piciorul unei șanse extraordinare. Echipa adversă a jucat în inferioritate numerică, vine pauza, vorbesc cu ei că trebuie să scoatem mingea la margine. Au făcut asta vreo 10 minute, apoi au luat-o cu mingea în zona centrală.

Mai departe vine inteligența jucătorului. Eu dacă le spun ceva la pauză și ei nu respectă, înseamnă că e foarte grav. Ne merităm soarta, eu am avut o discuție și i-am întrebat dacă sunt conștienți de ocazia ratată, practic s-a jucat rămânerea în prima ligă. Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă la Liga 2″, a declarat Eugen Trică, conform digisport.ro.

Eugen Trică, despre situația incredibilă în care a ajuns FCU Craiova

Eugen Trică a vorbit despre situația incredibilă în care a ajuns FCU Craiova. Antrenorul adus în această lună de Adrian Mititelu a vorbit despre lupta pentru salvare, înainte de partida cu FC Botoșani.

Eugen Trică nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut că îi e teamă de retrogradare. Totuși, acesta a dat asigurări că atmosfera de la echipă este bună.

”Normal că îmi e teamă de retrogradare! Mai ales când mă uit în clasament, echipele sunt foarte strânse, punctele la fel. Nu trebuie să facem niciun pas greșit. Trebuie să fim concentrați până la capăt. Trebuie să facem tot posibilul să câștigăm la Botoșani. Victoria dă încredere. Băieții au înțeles de la început mesajul meu. Atitudinea e foarte bună, atmosfera la echipă la fel. Vin cu zâmbetul pe buze la antrenamente, ceea ce mă bucură foarte mult”, a spus Eugen Trică, la conferința de presă.

