„Un nesimțit!” Mircea Rednic a făcut praf un oficial de la Dinamo! Reacție categorică a antrenorului: „Se vor afla mai multe!” - Antena Sport

Rednic a mai declarat că Zăvăleanu a încasat, nemeritat, un procent din transferul lui Deian Sorescu la Rakow, mărturisind că a fost extrem de deranjat de cum s-a produs ultima sa plecare din Ștefan cel Mare.

„(n.r.-Aveți proces cu Dinamo) Eu? Nici nu mai știu, chiar nu mă interesează, știu că e proces… (n.r.-pentru salarii) Da, care mi se par normale. Antrenorul actual a luat vreo 280.000 și a antrenat vreo lună și jumătate în Bulgaria și i-a lăsat pe ultimul loc. E un contract care trebuie respectat, m-a deranjat… Și aia zic, câteodată nu sunteți profesioniști, profitați de om. Marele administrator judiciar… pe vremea mea era limită, maxim 6.000, că era în insolvență.

„Eram vai de capul nostru!”

Acum văd că se ajunge și la 18.000, dar nu vreau să vorbesc. A zis că au fost niște nereguli, că Rednic și-a urmărit interesul, care au fost neregulile? Am plătit motorină, am plătit oameni, am plătit să avem apă, cândva nu aveam apă, ne spălam cu apă plată, nu mai vorbesc de jucătorii pe care i-am adus, că împreună cu Iuhas am plătit comisioanele, am plătit cazarea pe care ei nu au vrut, când am jucat cu Astra, ei au vrut să mergem în ziua jocului.

Au fost multe lucruri… Spune ce nereguli a făcut Rednic? Nu am făcut… eram vai de capul nostru! Nu e vorba (n.r. de 30.000-40.000 de euro)… Normal că e un orgoliu la mijloc! Știți ce m-a deranjat? Nu au avut nici curajul să mă cheme să discute cu mine, au trimis o notificare pe Whatsapp, așa nu se procedează, trimiți notificare ca la ultimul angajat… Eu am făcut ceva pentru Dinamo, s-a văzut și astăzi. Nu poți să te comporți…

Și tu să ai un salariu de nesimțit, să iei 6% plus TVA la un transfer la care nu ai niciun merit, la Sorescu, și tu să ieși să vorbești. Tu ești administrator judiciar, trebuie să îți vezi de ce trebuie să îți vezi, să faci rost de bani sau… să gestioneze, că cum explică el mie că sunt salarii așa mari când ești în insolvență? O să se afle mai multe la un moment dat. Durează exact cât vrea domnul Zăvăleanu, și cu planurile alea cum au fost făcute… au avut noroc cu Iacob. Nu e vorba de bani, e vorba de respect, asta m-a deranjat”, a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă.

Când se joacă meciurile de baraj Dinamo – Csikszereda şi FC Botoşani – CS Mioveni, pentru menţinerea/promovarea în Liga 1 Se cunosc datele la care se vor disputa meciurile de baraj Dinamo – Csikszereda şi FC Botoşani – CS Mioveni, pentru menţinerea/promovarea în Liga 1. Urmează confruntări de „foc”, în dublă manşă, care vor decide echipele care vor juca pe prima scenă a fotbalului românesc în sezonul 2024-2025. CS Mioveni a încheiat sezonul pe poziția a 5-a a ligii secunde, urmând să întâlnească echipa de pe locul 8 din play-out-ul Ligii 1, în timp ce AFK Csikszereda s-a clasat pe poziția a 6-a și va evolua împotriva echipei clasate pe locul 7 în play-out-ul Ligii 1. Luni, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului va fi stabilită ordinea disputării meciurilor de baraj. Se vor hotărî echipele care joacă pe teren propriu manşa tur. „Meciurile tur vor avea loc vineri, 17 mai, respectiv luni, 20 mai, ambele fiind programate de la ora 20:00. Partidele retur se vor disputa o săptămână mai târziu„, se anunţă pe frf.ro.

