"De ce naiba să mă retrag?" Constantin Budescu îl acuză pe Ilie Stan: "Am înţeles că a făcut aşa şi cu alţii" - Antena Sport

Constantin Budescu a avut un discurs dur la adresa lui Ilie Stan, antrenorul celor de la Gloria Buzău. Ajuns în urmă cu câteva săptămâni la echipa din Crâng, cu obiectivul de a salva formaţia de la retrogradare, Ilie Stan a declarat încă de la revenirea sa la Buzău că Budescu nu mai face faţă în Liga 1.

Astfel, fostul campion al României nu a mai făcut parte din lotul buzoienilor, motiv pentru care nu s-a mai prezentat la antrenamente. După ce toată lumea a crezut că Budescu va pleca de la Buzău, decarul a venit cu propria sa variantă.

Constantin Budescu, discurs dur la adresa lui Ilie Stan: „Nu avem de ce să mai colaborăm”

Constantin Budescu susţine că era accidentat în momentul în care Ilie Stan a venit la Buzău şi că mai avea nevoie de recuperare. De asemenea, el a declarat că nu ar avea nicio problemă cu antrenorul şi că ruptura s-a produs în momentul în care Stan le-a transmis jucătorilor buzoieni că nu se va mai baza pe fostul campion al României cu Astra.

„Eu nu am avut probleme cu antrenorii, în întreaga carieră. Nici cu actualul antrenor nu am nicio problemă. Eu am fost la prezentarea lui, dar le-a zis să zis băieților la antrenamente că o să văd eu că nu să o joc, că nu știu ce. Atunci, am preferat să nu mai vin la antrenamente și să stau ca acasă.

Dacă el mă vorbește când nu sunt acolo, atunci nu avem de ce să să mai colaborăm, cel puțin cât e el acolo. L-am avut doar ca adversar. L-am bătut o dată cu 7-1, când eram pe la Petrolul, și cred că încă o dată când era el pe la Brănești.