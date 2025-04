Ralf Schumacher anunţă posibila plecare a lui Max Verstappen: "Ar avea parte de o provocare mai mare" - Antena Sport

Îl cunoaște foarte bine pe Newey, are o relație solidă cu Honda, iar echipa beneficiază de o nouă bază tehnologică, proiectul are viitor”, a spus Schumacher Jr, citat de sportal.bg.

Max Verstappen, supărat după cursa de la Bahrain

Max Verstappen a declarat că a avut o cursă „proastă” în Bahrain și a amintit de opririle la boxe. În urma celei de-a doua, campionul mondial a ajuns ultimul pe grilă, din cauza unei probleme întâmpinate de mecanici.

„Totul a mers prost. Am avut un start slab, prea multă patinare a roților, când am dat drumul la ambreiaj. În primul stint, am avut aceleași probleme pe care le-am avut în calificări, plus că ne-am supraîncălzit prea mult pneurile, în comparație cu cei din fața noastră.

La prima oprire, cred că luminile s-au aprins, dar nu vreau să conduc printre semafoare. Vrei să rămâi și să respecți protocoalele echipei, deci asta m-a pus în trafic. Apoi, pneurile dure din păcate nu au funcționat, așa că am alunecat mai mult decât pe cele soft.