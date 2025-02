Universitatea Craiova - Poli Iaşi, LIVE TEXT (17:15). Mirel Rădoi îşi începe al doilea mandat pe banca oltenilor! Echipele probabile - Antena Sport

Universitatea Craiova : L. Popescu – Zajkov, Screciu, Badelj – Mora, Anzor M., L. Houri, Bancu – Baiaram, Alisson Safira, Mitriță

Poli Iași : J. Fernandez – Adăscăliței, Guilherme Soares, Fl. Ilie, Samayoa, R. Ispas – Marchioni, Gouet, A. Roman – Tailson, Gheorghiță

Mirel Rădoi, cerință specială pentru jucători, înainte să-și înceapă noul mandat la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a avut o cerință specială pentru jucătorii săi, înainte să-și înceapă al doilea mandat la Universitatea Craiova. Antrenorul le-a cerut elevilor lui să se uite la meciurile oltenilor, din urmă cu mai mulți ani, pentru a vedea ce atmsoferă era pe „Ion Oblemenco”.

„Ar fi important să simtă adversarul că jucăm acasă, când intră pe Ion Oblemenco să simtă că îi așteaptă un meci foarte dificil.

Să simtă că pe terenul Universității Craiova este la fel cum era pe vremea când eram jucător. Am fost căpitan la Steaua, am jucat în Champions League și la echipa națională… Nu se câștiga ușor la Craiova, chiar am pierdut meciuri. Aș vrea ca jucătorii să se uite la clipuri și să vadă cum era Ion Oblemenco înainte.

Dacă jucătorii au dat 100% până acum, eu am nevoie de 110% și sper ca până duminică să îi fac să înțeleagă. Suporterii au venit într-un număr mai mic la ultimele partide, e clar că avem o problemă, e datoria noastră să îi facem să se întoarcă pe stadion”, a declarat Mirel Rădoi.