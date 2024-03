Universitatea Craiova - Rapid, LIVE TEXT, 21:00! Duel "de foc" în Bănie! Echipele probabile - Antena Sport

Rapid: Aioani – Braun, Săpunaru, P. Iacob, Bădescu – Hromada, Al. Albu, Papeau – Burmaz, Rrahmani, Krasniqi

Rezerve: Drăghia, Onea, Borza, Hasani, Funsho, I. Cristea, Dr. Grigore, Djokovic, Emmers, Petrila, C. Cîrjan, El Sawy

Absenți: Oaidă (suspendat), Kait (accidentat)

Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi, reacție fermă înainte de Universitatea Craiova – Rapid

Cristiano Bergodi a oferit o reacție fermă, înaintea duelului dintre Universitatea Craiova și Rapid, din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a recunoscut că echipa sa a fost foarte afectată de eșecul suferit în partida cu Farul, din prima etapă a play-off-ului.

Cristiano Bergodi a dezvăluit că Dan Șucu va face deplasarea la Craiova alături de fanii Rapidului. Tehnicianul italian s-a declarat convins că atmosfera din Bănie va fi una „de foc”.

„Eu cred că vor veni mulți fani la Craiova, și sper că ne vor încuraja. La Rapid nu e niciodată liniște. Sprijinul suporterilor e foarte important, mai ales că stadionul la Craiova a fi plin. E importantă pentru noi încurajarea venită de la suporteri. Această familie a fost puțin destabilizată.

Noi ne gândim doar la aspectul sportiv, apoi vom vedea ce se întâmplă cu celelalte aspecte. E un lucru bun că domnul Șucu a acceptat să facă deplasarea cu galeria. Ce s-a întâmplat cu Farul ne-a prăbușit.

Cu Farul nu am jucat chiar atât de slab, am avut ocazii. Dacă eram în avantaj, poate se schimba atmosfera. Eu nu am dubii că fanii vor fi alături de noi la Craiova.

Sperăm ca această pauză să ne fi fost de folos pentru a ne reveni moralul. Venim după o înfrângere. Vom vedea după meci dacă a fost o pauză bună pentru noi. Faptul că am pierdut acasă primul meci de play-off a fost un duș rece. A trebuit să le refac moralul băieților, care s-au pregătit bine”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă.